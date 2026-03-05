прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Россиянин Андрей Рублев сыграет против канадца Габриэля Диалло во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Диалло с коэффициентом для ставки за 1.92.

Рублев

Несмотря на все опасения, Андрей все-таки добрался до Индиан-Уэллс.

Рублев оказался в числе теннисистов, которые застряли на несколько дней в Дубае из-за начавшегося в минувшую субботу военного конфликта на Ближнем Востоке.

Однако путь в Америку получился тяжелейшим: из Дубая россиянин поехал на машине в Оман, оттуда вылетел в Стамбул, где пересел на рейс до Лос-Анджелеса.

Рублев дошел до полуфинала на турнире в Дубае. В 1/2-й он проиграл нидерландцу Таллону Грикспору, который завершал матч с травмой.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Дохе Рублев тоже остановился в шаге от финала. Здесь он проиграл Карлосу Алькарасу.

В этом году Рублев выиграл не менее двух матчей на всех турнирах, в которых принимал участие.

Диалло

Габриэль в первом раунде одержал победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 7:5, 6:4.

На данный момент можно сказать, что канадский теннисист слабо проводит первую половину сезона.

В этом году Диалло провел девять матчей, и на этом отрезке у него три победы и шесть поражений.

В 2026-м североамериканец пока ни разу не проходил дальше второго раунда.

Диалло не прошел даже первый круг в Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии, в Далласе и Делрей-Бич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Диалло букмекеры предлагают за 3.44.

Прогноз: у Андрея почти не было времени на подготовку, но, как ни странно, в таких ситуациях теннисисты порой играют даже лучше. Считаем, что россиянин обыграет канадца.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 1.92.