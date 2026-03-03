Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Теренса Атмана в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 4 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Атман — Димитров с коэффициентом для ставки за 2.61.
Атман
Теренс на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько.
Это пока что лучший результат французского теннисиста в текущем сезоне.
На турнире в Мексике первым соперником Атман тоже был Димитров. В этом матче он спокойно обыграл болгарина — 6:3, 6:3.
После этого Атман одержал волевую победу 19-летним испанцем над Рафаэлем Ходаром, после чего проиграл Миомиру Кецмановичу.
На турнире в Делрей-Бич 24-летний француз в первом круге выиграл у Патрика Кипсона, а во втором уступил Флавио Коболли.
Перед этим у Атмана была серия из четырех поражений. На этом отрезке он не прошел первый круг на Australian Open, в Аделаиде и Далласе, а также проиграл в заключительном раунде квалификации в Брисбене.
Димитров
Григор тем временем продолжает набирать форму после сложной травмы грудных мышц, из-за которой он почти не играл по второй половине прошлого сезона.
В этом голу болгарский теннисист провела пока лишь пять матчей, в которых одержал одну победу и потерпел четыре поражения.
Перед поражением от Атмана в Акапулько Димитров проиграл американцу Алексу Микельсену на старте турнира в Далласе.
На Открытом чемпионате Австралии Димитров уступил в первом круге чеху Томашу Махачу.
Свою пока что единственную в этом сезоне победу Григор одержал над Пабло Каррено-Бустой в первом круге турнира в Брисбене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 2.61, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: от Григора в ближайшее время, по всей видимости, не стоит ожидать серьезного прорыва. Еще одно поражение болгарина не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: победа Атмана за 2.61.