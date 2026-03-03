прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.61

Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Теренса Атмана в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 4 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Атман — Димитров с коэффициентом для ставки за 2.61.

Атман

Теренс на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько.

Это пока что лучший результат французского теннисиста в текущем сезоне.

На турнире в Мексике первым соперником Атман тоже был Димитров. В этом матче он спокойно обыграл болгарина — 6:3, 6:3.

После этого Атман одержал волевую победу 19-летним испанцем над Рафаэлем Ходаром, после чего проиграл Миомиру Кецмановичу.

На турнире в Делрей-Бич 24-летний француз в первом круге выиграл у Патрика Кипсона, а во втором уступил Флавио Коболли.

Перед этим у Атмана была серия из четырех поражений. На этом отрезке он не прошел первый круг на Australian Open, в Аделаиде и Далласе, а также проиграл в заключительном раунде квалификации в Брисбене.

Димитров

Григор тем временем продолжает набирать форму после сложной травмы грудных мышц, из-за которой он почти не играл по второй половине прошлого сезона.

В этом голу болгарский теннисист провела пока лишь пять матчей, в которых одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

Перед поражением от Атмана в Акапулько Димитров проиграл американцу Алексу Микельсену на старте турнира в Далласе.

На Открытом чемпионате Австралии Димитров уступил в первом круге чеху Томашу Махачу.

Свою пока что единственную в этом сезоне победу Григор одержал над Пабло Каррено-Бустой в первом круге турнира в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 2.61, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: от Григора в ближайшее время, по всей видимости, не стоит ожидать серьезного прорыва. Еще одно поражение болгарина не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: победа Атмана за 2.61.