прогноз на матч турнира в Сантьяго, ставка за 1.94

Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против немца Янника Ханфмана в полуфинале турнира ATP 250 в Сантьяго (Чили). Матч пройдет 1 марта, начало — в 00:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Ханфман с коэффициентом для ставки за 1.94.

Серундоло

Франсиско второй год подряд вышел в полуфинал турнира в Сантьяго.

В прошлом сезоне аргентинец проиграл на этой стадии сербу Ласло Джере.

На текущем турнире Серундоло вошел в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

В первом 27-летний латиноамериканец разгромил датчанина Элмера Мёллера — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Серундоло одержал уверенную победу над американцем Эмилио Навой — 6:1, 6:1.

Прогнозы на теннис

В середине февраля Серундоло стал чемпионом грунтового турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе. Вскоре после этого он не смог завершить матч против Тиаго Тиранте во втором круге «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Ханфман

Янник выиграл три подряд матча на уровне основного тура впервые с ноября прошлого года, когда он дошел до полуфинала в Афинах.

В первом круге текущего турнира немецкий теннисист одержал победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:0, 6:3.

Во втором раунде Ханфман обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:3.

В полуфинале 34-летний теннисист совершил камбэк в матче против литовца Вилюса Гаубаса — 3:6, 6:2, 6:2.

До этой недели Ханфман ни разу в текущем сезоне не проходил дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.26, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: ранее Франсиско выиграл пять из шести матчей против Янника. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году во втором круге турнира в Сантьяго, и в этом матче аргентинец вырвал победу только на решающем тай-брейке — 6:2, 4:6, 7:6. Рискнем предположить, что немец снова навяжет борьбу одному из главных фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.