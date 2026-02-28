прогноз на финал турнира в Акапулько, ставка за 1.98

Итальянец Флавио Коболли сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в финале турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 1 марта, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коболли — Тиафо с коэффициентом для ставки за 1.98.

Коболли

Флавио третий раз в карьере сыграет в финале турнира ATP 500.

В прошлом году итальянец выиграл грунтовый «пятисотник» в Гамбурге, а в 2024-м уступил Себастьяну Корде в финале турнира в Вашингтоне.

На текущем турнире Коболли до сих пор проиграл лишь один сет.

В полуфинале у него был тяжелейший матч против серба Миомира Кецмановича — 7:6, 3:6, 6:4.

В первом круге соперником 23-летнего теннисиста был 218-я ракетка мира мексиканец Родриго Пачеко Мендес — 7:6, 7:6.

Во втором раунде Коболли обыграл чеха Далибора Сврчину — 6:4, 6:4. Для победы над китайцем Ибином У ему тоже хватило двух сетов — 7:6, 6:1.

До этой недели лучшим результатом Коболли в 2026-м был выход в полуфинал турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США).

Тиафо

Фрэнсис 11-й раз в карьере дошел до финала и впервые с августа 2024 года, когда он уступил Яннику Синнеру в решающем матче на «Мастерсе» в Цинциннати.

В первом круге текущего турнира американец одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 6:4.

Во втором раунде его соперником был соотечественник Александр Ковачевич — 6:4, 3:6, 7:6. На тай-брейке решающего сета Тиафо отыграл два матчбола.

В четвертьфинале Тиафо выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4.

Самым сложным получился матч 1/2 финала против Брэндона Накашимы — 3:6, 7:6, 6:4. Во втором сете при счете 5:6 Тиафо не позволил сопернику подать на матч.

На этой неделе Тиафо впервые в сезоне выиграл больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.11, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Фрэнсис ведет 2-0 в противостоянии с Флавио. В 2024-м американец обыграл итальянца на харде в Делрей-Бич, а в 2025-м — в Вашингтоне. И что интересно, оба матча завершились с разгромным счетом — 6:4, 6:2 и 6:1, 6:4.

Несмотря на это, сейчас сложно представить, что один из теннисистов одержит уверенную победу в предстоящем финале. Здесь как раз легко предположить, что Коболли и Тиафо, возможно, даже дойдут до чемпионского тай-брейка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.