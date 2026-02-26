Сможет ли Рублев выйти в полуфинал в Дубае?

прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.99

Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Риндеркнеш с коэффициентом для ставки за 2.04.

Рублев

Андрей шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал дубайского «пятисотника».

В 2022 году россиянин стал чемпионом турнира в крупнейшем городе ОАЭ, в 2023-м дошел до финала, а в 2024-м — до полуфинала.

В первом раунде текущего турнира Рублев выиграл у француза Валантена Руайе — 6:3, 6:4.

Во втором раунде у него был непростой матч против Юго Эмбера — 6:4, 6:7, 6:3.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Рублев дошел до полуфинала на турнире в Дохе. В столице Катара он одержал уверенные победы над Йеспером де Йонгом, Фабианом Марожаном и Стефаносом Циципасом, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 4:6).

В этом сезоне Рублев выиграл девять из 12-ти матчей.

Риндеркнеш

Артур впервые в сезоне выиграл два подряд матча на уровне турнира ATP.

В первом раунде французский теннисист одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном — 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге Риндеркнеш обыграл Джека Дрейпера, который на этой неделе впервые с августа прошлого года сыграл на турнире ATP.

В этом матче Риндеркнешу тоже пришлось провести три сета — 7:5, 6:7, 6:4.

На недавнем «пятисотнике» в Дохе Артур проиграл в первом круге Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 6:7.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.33.

Прогноз: француз опасен, прежде всего, из-за своей первой подачи — на приеме россиянину точно будет нелегко. Несмотря на это, считаем, что Рублев обыграет Риндеркнеша и продолжит борьбу за титул. Но понервничать точно придется.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.04.