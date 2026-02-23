прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Шан с коэффициентом для ставки за 1.92.

Медведев

Даниил сыграет против Цзюньчэна на втором турнире подряд.

На прошлом неделе российский теннисист одержал уверенную побед над китайцем в первом круге «пятисотника» в Дохе.

Правда, сразу после этого Медведев проиграл Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.

Это был, пожалуй, самый слабый матч Медведева с тех пор, как он начал тренироваться под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.

Прогнозы на теннис

Еще одним разочарованием стало его выступление в Роттердаме. Здесь он проиграл в первом круге французу Юго Эмберу.

Лучшим результатом Медведева в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Брисбене.

Шан

Цзюньчэн снова попал сразу в основную сетку только благодаря тому, что у него пока есть заявляться на турниры по защищенному рейтингу.

Эту неделю китайский теннисист начал в статусе 262-й ракетки мира.

Как известно, Шану сильно не повезло в прошлом году — большую часть сезона он пропустил из-за травмы ноги.

Вскоре после возвращения он не смог защитить титул в Чэнду, что тоже сильно усугубило его положение в рейтинге.

В этом сезоне Шан выиграл два матча в Гонконге, прошел раунд на Открытом чемпионате Австралии и уступил Медведеву на старте турнира в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Шана букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: как ни странно, на этот сложнее будет именно Даниилу, а не китайцу, который на прошлой неделе взял лишь шесть геймов в матче против россиянина. Опыт предыдущей встречи может существенно помощь сопернику Медведева. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

