Россиянин Даниил Медведев сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Шан с коэффициентом для ставки за 1.92.
Медведев
Даниил сыграет против Цзюньчэна на втором турнире подряд.
На прошлом неделе российский теннисист одержал уверенную побед над китайцем в первом круге «пятисотника» в Дохе.
Правда, сразу после этого Медведев проиграл Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.
Это был, пожалуй, самый слабый матч Медведева с тех пор, как он начал тренироваться под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.
Еще одним разочарованием стало его выступление в Роттердаме. Здесь он проиграл в первом круге французу Юго Эмберу.
Лучшим результатом Медведева в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Брисбене.
Шан
Цзюньчэн снова попал сразу в основную сетку только благодаря тому, что у него пока есть заявляться на турниры по защищенному рейтингу.
Эту неделю китайский теннисист начал в статусе 262-й ракетки мира.
Как известно, Шану сильно не повезло в прошлом году — большую часть сезона он пропустил из-за травмы ноги.
Вскоре после возвращения он не смог защитить титул в Чэнду, что тоже сильно усугубило его положение в рейтинге.
В этом сезоне Шан выиграл два матча в Гонконге, прошел раунд на Открытом чемпионате Австралии и уступил Медведеву на старте турнира в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Шана букмекеры предлагают за 3.62.
Прогноз: как ни странно, на этот сложнее будет именно Даниилу, а не китайцу, который на прошлой неделе взял лишь шесть геймов в матче против россиянина. Опыт предыдущей встречи может существенно помощь сопернику Медведева. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.