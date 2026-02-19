Итальянец Флавио Коболли сыграет против представителя Гонконга Коулмена Вонга в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вонг — Коболли с коэффициентом для ставки за 1.97.
Вонг
Коулмен второй раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.
До сих пор его лучшим результатом был выход в 1/4 финала на домашнем турнире в Гонконге в начале этого года.
На текущем турнире Вонг провел уже четыре матча — в основную сетку ему пришлось пробиваться через квалификацию.
В отборе 21-летний теннисист обыграл японца Есихито Нисиоку и австралийца Тристана Скулкейта.
После этого Вонг организовал две сенсации.
В первом круге Коулмен одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:6, 4:6, 6:3.
Во втором раунде его соперником был американец Брэндон Накашима — 6:4, 7:6.
Коболли
Флавио на этой неделе наконец-то прервал болезненную серию поражений.
Как и в прошлом году, итальянец провалил стартовый отрезок сезона.
В 2025-м Коболли в начале января выиграл несколько матчей на United Cup, после чего выдал серию из семи поражений.
На этот раз была почти аналогичная ситуация: в первые дни 2026-го Коболли одержал победу над Стэном Вавринкой на United Cup, после чего не прошел ни раунда на Открытом чемпионате Австралии, в Монпелье и Далласе.
Интересно, что там его соперниками были Артур Фери, Лука Нарди и Джек Пиннингтон-Джонс — все трое находятся за пределами топ-90.
Коболли попал в число сеяных в Делрей-Бич, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В стартовом матче Флавио одержал победу над французом Теренсом Атманом — 7:5, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вонга в этом матче можно поставить за 2.04, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.77.
Прогноз: Флавио с трудом даются первые месяцы сезона, и в связи с этим почти нет сомнений, что Вонг как минимум навяжет борьбу 20-й ракетке мира. Хотя Коулмен и находится за пределами топ-100, его точно нельзя назвать простым соперником.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.