Чех Иржи Легечка сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Легечка — Фис с коэффициентом для ставки за 2.28.

Легечка

Иржи третий раз в карьере и второй год подряд вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Дохе.

В 2023-м и 2025 году чешский теннисист дошел до полуфинала на турнире в столице Катара.

На этой неделе Легечка пока не проиграл ни одного сета. В первом круге Легечка выиграл у американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:3), а во втором разгромил бельгийца Зизу Бергса (6:2, 6:1).

Стартовый отрезок сезона получился для Иржи не самым простым. Из-за травмы ему не удалось завершить матч второго круга против Себастьяна Корды в Брисбене, а также пришлось пропустить турнир в Аделаиде.

На Открытом чемпионате Австралии Легечка сенсационно проиграл в первом круге французу Артуру Жеа.

Фис

Артур второй раз в этом году прошел дальше второго круга.

В первом круге француз одержал волевую победу над поляком Камилем Майхшаком — 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором раунде Фис одержал победу над соотечественником Кантеном Алисом — 6:1, 7:6.

Фис пропустил значительную часть прошлого сезона и первый месяц текущего из-за проблем со спиной.

После возвращения 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Монпелье и проиграл на старте «пятисотника» в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.65, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. Оба предыдущих матча получились тяжелейшими — и в первом, и во втором случае чеху и французу понадобился третий сет. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.