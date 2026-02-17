прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.05

Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Циципас с коэффициентом для ставки за 2.00.

Медведев

Вопреки ожиданиям, Даниил легко прошел во второй раунд «пятисотника» в столице Катара.

В стартовом матче российский теннисист выиграл у Цзюньчэна Шана — 6:4, 6:2.

На этот раз Медведев был максимально сконцентрирован, в отличие от матча с Юго Эмбером в первом круге турнира в Роттердаме.

Медведев проиграл французу во многом из-за того, что вообще не контролировал эмоции.

Прогнозы на теннис

Главной причиной его срыва в Роттердаме стало качество мячей, на которое также жаловались и другие теннисисты.

Лучшим результатом Медведева в этом сезоне пока остается победа на турнире ATP 250 в Брисбене.

Циципас

Стефанос в первом круге одержал победу над Моэсом Эшарги — 6:4, 6:4.

Разумеется, этот результат сложно назвать показательным, поскольку теннисист из Туниса имеет минимальный опыт выступлений на уровне основного тура.

В этом году Циципас пока ни разу не проходил дальше второго раунда, но при этом у него вполне солидный баланс — восемь побед и три поражения.

Дело в том, что Циципас выиграл три матча на командном турнире United Cup и одержал две победы в Кубке Дэвиса. Здесь его соперниками были Синтаро Мотидзуки, Билли Харрис, Тейлор Фриц, Алан Магадан и Родриго Пачеко-Мендес.

На «пятисотнике» в Роттердаме Циципас в первом круге выиграл у Артура Риндеркнеша, а во втором уступил Ботику ван де Зандшульпу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.32, победу Циципаса букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: игра против Циципаса — это всегда максимально принципиальный момент для Медведева. Интересно, что он выиграл 10 из 14-ти матчей против грека. Правда, последний раз они встречались еще осенью 2024-го на харде в Шанхае — тогда Даниил одержал победу со счетом 7:6, 6:3. Несмотря на конкретный спад в карьере Циципаса, считаем, что здесь лучше выбрать ставку без учета исхода. Стефанос тоже будет тоже максимально мотивирован.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.