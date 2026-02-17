У Синнера будут проблемы в матче с Попыриным?

прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 1.94

Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Попырин — Синнер с коэффициентом для ставки за 1.94.

Попырин

Алексей наконец-то выиграл первый матч в сезона, но говорить о том, что он наконец-то набрал форму, пока рано.

Дело в том, что в первом раунде представитель Австралии разгромил Заида Мурабака Шаннана — 6:0, 6:2.

Этот катарец не поднимался в рейтинге выше 1159-й строчки.

Поэтому обращать внимание на эту победу просто бессмысленно.

Скорее, стоит учесть, что ранее в этом сезоне Попырин не выиграл ни одного матча в Брисбене, Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии, в Манаме и Роттердаме.

Синнер

Янник тем временем уже в первом круге играл против Томаша Махача.

Несмотря на то, что у итальянца был по-настоящему опасных соперник, он все равно спокойно прошел во второй раунд.

Синнер выиграл у чешского теннисиста со счетом 6:1, 6:4.

Это был его первый матч после Открытого чемпионата Австралии.

На этот раз Синнер не смог защитить титул на мельбурнском мэйджоре. Янник проиграл в 1/2 финала Новаку Джоковичу — 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Синнер выиграл 21 из последних 22 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет проблем в предстоящем матче. На победу Попырина можно поставить за 14.50.

Прогноз: в прошло году Янник обыграл Алексея во втором круге US Open со счетом 6:3, 6:2, 6:2. В предстоящем матче австралиец, скорее всего, тоже не сможет навязать борьбу и создать интригу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 18,5 за 1.94.