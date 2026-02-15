прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.00

Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Махач — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.00.

Махач

Томаш все-таки приехал в Доху, несмотря на то, что в начале минувшей недели не смог завершить матч против Артура Жеа на турнире в Монпелье.

По всей видимости, это была мера предосторожности, но также важно уточнить, что в прошлом году чеха постоянно беспокоили травмы.

Махач при этом успешно провел стартовый отрезок сезона.

В января он стал чемпионом турнира в Аделаиде. В финале Махач одержал победу над Юго Эмбером. В остальных раундах его соперниками были Джеймс Дакворт, Кантен Алис, Хауме Муньяр и Томми Пол.

Прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии Томаш прошел два раунда: в Мельбурне он обыграл Григора Димитрова и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Лоренцо Музетти.

Синнер

Янник сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.

Итальянец не смог защитить титул на мельбурнском мэйджоре, на этот раз проиграв в 1/2 финала.

Вопреки ожиданиям, Синнера остановил Новак Джокович. Двукратный чемпион Australian Open проиграл сербу в невероятно сложном пятисетовом матче — 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

В остальных матчах Синнер проиграл лишь сет. В третьем круге он неожиданно отдал партию американцу Элиоту Спиццирри.

Синнер до этого ни разу не играл на «пятисотнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Махача можно поставить за 9.60.

Прогноз: с одной стороны, сложно сомневаться в успехе Янника, но при этом все-таки можно сказать, что Томаш один из тех, кто способен навязать борьбу соперникам из топ-5. В 2024-м Синнер обыграл Махача на харде в Майами и Шанхае. Второй матч завершился со счетом 6:4, 7:5. Рискнем предположить, что итальянцу снова придется поднапрячься.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 2.00.