Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 05:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шаповалов — Давидович-Фокина с коэффициентом для ставки за 2.03.
Шаповалов
Денис на этой неделе пытается защитить прошлогодний титул в Далласе.
Шаповалов по-прежнему находится в топ-50 во многом благодаря победе на американском «пятисотнике» в прошлом сезоне.
В первом круге текущего турнира теннисист из Канады разгромил испанца Рафаэля Ходара — 6:1, 6:2.
Во втором раунде Шаповалов одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 6:4.
В январе Шаповалов не прошел первый круг в Брисбене и проиграл Марину Чиличу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
Последний раз Денис выигрывал больше двух матчей подряд в июле прошлого года в мексиканском Лос-Кабосе.
Давидович-Фокина
Алехандро выиграл два матча на третьем турнире подряд.
В первом круге испанский теннисист выиграл у американца Закари Свайды — 6:4. 7:6.
Во втором раунде Давидович-Фокина одержал победу над американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 6:4.
Лучшим результатом Давидовича-Фокины в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.70, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.15.
Прогноз: в прошлом году Алехандро обыграл Дениса в Акапулько со счетом 7:6, 7:6. Вероятно, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча — испанец и канадец проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.