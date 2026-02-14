Чилич не пустит Фрица в финал «пятисотника» в Далласе?

прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 2.44

Американец Тейлор Фриц сыграет против хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фриц — Чилич с коэффициентом для ставки за 2.44.

Фриц

Тейлор впервые в сезоне вышел в полуфинал.

В первом раунде у него был непростой матч против Маркоса Гирона.

Фриц дожал соотечественника только на решающем тай-брейке — 6:4, 5:7, 7:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором круге Фриц одержал победу над Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Тейлор совершил камбэк в матче против Себастьяна Корды — 6:7, 6:4, 7:6.

В этом году американский теннисист пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.

Ранее Фриц ни разу не проходил в Далласе дальше полуфинала;

Чилич

Марин тем временем вышел в полуфинал на уровне основного тура впервые с сентября 2024 года.

На этой неделе хорват до сих пор не проиграл ни одного сета.

Главным сюрпризом стала победа Чилича над Лернером Тьеном в первом круге — 7:5, 7:6.

Во втором раунде 37-летний теннисист выиграла у Итана Куинна — 7:6, 6:3.

В четвертьфинале Чилич разгромил 181-ю ракетку мира британца Джека Пиннингтона-Джонса — 6:4, 6:1.

На следующей неделе Чилич вернется в топ-50. Благодаря успешному выступлению в Далласе он поднимется как минимум на 43-ю строчку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.55, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: американца, по всей видимости, ждет тяжелейшая игра против опытного соперника, который снова находится в оптимальной физической форме. Вообще не удивимся, если 37-летний Чилич обыграет седьмую ракетку мира.

2.44 Победа Чилича Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Фриц — Чилич принесёт прибыль 1440₽, общая выплата — 2440₽

Рекомендуемая ставка: победа Чилича за 2.44.