Де Минор третий год подряд выйдет в финал «пятисотника» в Роттердаме?

прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.08

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Минор — Эмбер с коэффициентом для ставки за 2.08.

Де Минор

Алекс третий год подряд вышел в полуфинал роттердамского «пятисотника».

В 2024-м и 2025-м Де Минор остановился в шаге от титула. В прошлом сезоне он уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу, а годом ранее — Яннику Синнеру.

Текущий турнир австралийский теннисист начал с победы над талантливым французом Артуром Фисом — 7:6, 6:2.

Во втором раунде Де Минор обыграл 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале у него был непростой матч против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 3:6, 7:6, 7:5.

В этом году Де Минор выиграл девять матчей из 11-ти, а его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Эмбер

Юго второй раз в этом году вышел в полуфинал турнира ATP.

В середине января французский теннисист остановился в шаге от титула на турнире в Аделаиде.

В первом круге текущего турнира Эмбер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым — 7:6, 3:6, 6:3.

Во втором раунде его соперником был 169-я ракетка мира нидерландец Гай Ден Ауден — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Эмбер разгромил австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:4, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.44, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: Алекс выиграл пять из семи матчей против Юго. Француз навяжет борьбу, возможно, даже возьмет сет, но все равно не помешает австралийцу третий год подряд выйти в финал нидерландского «пятисотника».

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 20,5 за 2.08.