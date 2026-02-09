Сможет ли Хачанов пройти первый круг в Роттердаме?

прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.00

Россиянин Карен Хачанов сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 12:00 мск.

Хачанов

Карен в этом году провел пока лишь четыре официальных матча.

В начале января российский теннисист сенсационно проиграл американцу Майклу Ммо на старте турнира ATP 250 в Гонконге.

На Открытом чемпионате Австралии Хачанов прошел два раунда.

В Мельбурне Карен обыграл американцев Алекса Микельсена и Нишеша Басаваредди, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.

Хачанов сыграет на «пятисотнике» в Роттердаме впервые с 2022 года. Его лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в четвертьфинал в 2021-м.

Де Йонг

Йеспер тем временем провалил стартовых отрезок сезона.

Нидерландский теннисист до сих пор выиграл лишь один матч в этом году.

На прошлой неделе де Йонг одержал волевую победу над индийцем Сумитом Нагалом в рамках Кубка Дэвиса.

Также стоит обратить внимание, что перед этим он проиграл 470-й ракетке мира Дакшинешвару Сурешу.

На Australian Open де Йонг уступил в первом круге Даниилу Медведеву — 5:7, 2:6, 6:7.

В Гонконге и Аделаиде 25-летний теннисист тоже не прошел первый раунд, проиграв Габриэлю Диалло и Тиаго Тиранте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.13, победу де Йонга букмекеры предлагают за 5.75.

Прогноз: пожалуй, сейчас уместно сказать, что Карену повезло с соперником. Судя по недавним матчам, де Йонг сейчас далек от своей оптимальной формы.

2.00 Победа Хачанова + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Хачанов — де Йонг принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов меньше 20,5 за 2.00.