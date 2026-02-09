Россиянин Карен Хачанов сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 12:00 мск.
Хачанов
Карен в этом году провел пока лишь четыре официальных матча.
В начале января российский теннисист сенсационно проиграл американцу Майклу Ммо на старте турнира ATP 250 в Гонконге.
На Открытом чемпионате Австралии Хачанов прошел два раунда.
В Мельбурне Карен обыграл американцев Алекса Микельсена и Нишеша Басаваредди, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.
Хачанов сыграет на «пятисотнике» в Роттердаме впервые с 2022 года. Его лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в четвертьфинал в 2021-м.
Де Йонг
Йеспер тем временем провалил стартовых отрезок сезона.
Нидерландский теннисист до сих пор выиграл лишь один матч в этом году.
На прошлой неделе де Йонг одержал волевую победу над индийцем Сумитом Нагалом в рамках Кубка Дэвиса.
Также стоит обратить внимание, что перед этим он проиграл 470-й ракетке мира Дакшинешвару Сурешу.
На Australian Open де Йонг уступил в первом круге Даниилу Медведеву — 5:7, 2:6, 6:7.
В Гонконге и Аделаиде 25-летний теннисист тоже не прошел первый раунд, проиграв Габриэлю Диалло и Тиаго Тиранте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.13, победу де Йонга букмекеры предлагают за 5.75.
Прогноз: пожалуй, сейчас уместно сказать, что Карену повезло с соперником. Судя по недавним матчам, де Йонг сейчас далек от своей оптимальной формы.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов меньше 20,5 за 2.00.