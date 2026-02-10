прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 1.97

Хорват Марин Чилич сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 21:00 мск.

Чилич

Марин весьма достойно провел стартовый отрезок сезона, по итогам которого находится рядом с топ-60.

Эту неделю 37-летний хорват проводит в статусе 61-й ракетки мира.

Лучшим результатом Чилича в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне Чилич спокойно обыграл Даниэля Альтмайера (6:0, 6:0, 7:6) и Дениса Шаповалова (6:4, 6:3, 6:2), после чего уступил Касперу Рууду.

Прогнозы на теннис

На турнире в Гонконге Марин в первом круге выиграл у Адриана Маннарино, а во втором уступил Нуну Боржешу.

Тьен

Лернер тем временем приблизился к дебюту в топ-20.

По итогам январских турниров американец поднялся в рейтинге на 23-е место.

Главным успехом Тьена стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Тьен впервые в карьере добрался до 1/4 финала на турнире «Большого шлема».

В Мельбурне, прежде чем проиграть Саше Звереву, 20-летний теннисист победил Маркоса Гирона, Александра Шевченко, Нуну Боржеша и Даниила Медведева (6:4, 6:0, 6:3).

На турнире в Брисбене Тьен проиграл во втором круге Алексу Микельсену.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.55, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: в начале января Лернер обыграл Марина в рамках выставочного матча, который получился чересчур напряженным. Скорее всего, хорват и американец снова проведут больше 20 геймов. Чиличу на этот раз удалось как следует подготовиться к первым месяцам сезона.

1.97 Тотал геймов больше 23,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Чилич — Тьен принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.