Хорват Марин Чилич сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 21:00 мск.
Чилич
Марин весьма достойно провел стартовый отрезок сезона, по итогам которого находится рядом с топ-60.
Эту неделю 37-летний хорват проводит в статусе 61-й ракетки мира.
Лучшим результатом Чилича в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне Чилич спокойно обыграл Даниэля Альтмайера (6:0, 6:0, 7:6) и Дениса Шаповалова (6:4, 6:3, 6:2), после чего уступил Касперу Рууду.
На турнире в Гонконге Марин в первом круге выиграл у Адриана Маннарино, а во втором уступил Нуну Боржешу.
Тьен
Лернер тем временем приблизился к дебюту в топ-20.
По итогам январских турниров американец поднялся в рейтинге на 23-е место.
Главным успехом Тьена стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Тьен впервые в карьере добрался до 1/4 финала на турнире «Большого шлема».
В Мельбурне, прежде чем проиграть Саше Звереву, 20-летний теннисист победил Маркоса Гирона, Александра Шевченко, Нуну Боржеша и Даниила Медведева (6:4, 6:0, 6:3).
На турнире в Брисбене Тьен проиграл во втором круге Алексу Микельсену.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.55, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: в начале января Лернер обыграл Марина в рамках выставочного матча, который получился чересчур напряженным. Скорее всего, хорват и американец снова проведут больше 20 геймов. Чиличу на этот раз удалось как следует подготовиться к первым месяцам сезона.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.