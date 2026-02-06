Звонарева выйдет в основную сетку «тысячника» в Дохе?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.88

Россиянка Вера Звонарева сыграет против польки Магдалены Френх в финале квалификации турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 7 февраля, начало — в 12:30 мск.

Френх

Магдалена в первом раунде квалификации обыграла 490-ю ракетку мира Берфу Ченгиз.

Соперница польской теннисистки неплохо играла в первом сете, тогда как второй прошел без борьбы — 7:5, 6:0.

В этом сезоне Френх пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

На Открытом чемпионате Австралии Френх проиграла во втором круге итальянке Жасмин Паолини, а в Брисбене уступила на этой стадии Линде Носковой.

В Хобарте Магдалена после победы над француженкой Эльзой Жакмо не смогла выйти на матч с Эммой Радукану.

В прошлом году Френх провела всего лишь 40 матчей — 15 побед и 25 поражений. В текущей версии рейтинга она занимает 60-е место.

Звонарева

Вера в первом отборочном матче выиграла у Шуай Чжан.

Бывшей второй ракетке мира хватило двух сетов для победы над опытной китаянкой — 6:3, 6:3.

Как и Френх,

Звонарева

в этом году еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

В прошлом месяце 41-летняя теннисистка не смогла пробиться в основную сетку в Канберре и Аделаиде. В обоих случаях она уступила в финале квалификации.

На «пятисотнике» в Абу-Даби Звонарева проиграла в первом раунде квалификации мексиканке Ренате Сарасуа (3:6, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 1.31, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 3.98.

Прогноз: несмотря на возраст, Вера по-прежнему находится в шикарной форме. Ее возвращение точно нельзя назвать авантюрой. Совсем не удивимся, если она обыграет 28-летнюю польку.

1.88 Звонарева возьмет хотя бы один сет — да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Френх — Звонарева принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: Звонарева возьмет хотя бы один сет за 1.88.