Вавринка и Меджедович дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Монпелье, ставка за 1.9

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против серба Хамада Меджедовича в первом круге турнира ATP 250 в Монпелье (Франция). Матч пройдет 4 февраля, начало — в 18:00 мск.

Меджедович

Хамад в этом году пока ни разу не проигрывал в первом круге.

На турнире в новозеландском Окленде серб прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке — после победы над Александром Ковачевичем уступил Якубу Меншику.

На Открытом чемпионате Австралии Меджедович в первом круге одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне, а во втором проиграл Алексу Де Минору (7:6, 2:6, 2:6, 1:6).

В прошлом году Меджедович был близок к дебюту в топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 80-ю строчку.

В прошлом году лучшим результатом Хамада стал выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.

Вавринка

Стэн попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Швейцарец по итогам января поднялся в рейтинге на 113-е место.

На Открытом чемпионате Австралии Вавринка, вопреки ожиданиям, дошел до третьего круга.

В Мельбурне 40-летний теннисист выиграл у Ласло Джере и Артура Жеа, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Еще пять матчей Вавринка провел на United Cup. Здесь Стэн победил Артура Риндеркнеша, после чего проиграл Флавио Коболли, Себастьяну Баэсу, Зизу Бергсу и Хуберту Хуркачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 1.57, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: скорее всего, матч получится максимально напряженным. Стэн точно способен как минимум навязать борьбу и взять хотя бы сет.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Меджедович — Вавринка принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.