Француз Юго Эмбер сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира ATP 250 в Монпелье (Франция). Матч пройдет 3 февраля, начало — в 18:00 мск.
Эмбер
У Юго получился весьма интересный старт сезона.
В середине прошлого месяца французский теннисист остановился в шаге от победы на турнире в Аделаиде.
В решающем матче Эмбер проиграл чеху Томашу Махачу — 4:6, 7:6, 2:6.
В остальных раундах его соперниками были Теренс Атман, Таллон Грикспор, Александр Шевченко и Алехандро Давидович-Фокина.
На Открытом чемпионате Австралии Эмберу не повезло — уже в первом круге его соперником стал Бен Шелтон. Француз проиграл американцу в трех сетах — 3:6, 6:7, 6:7.
На турнире в Брисбене Эмбер уступил в первом раунде британцу Кэмерону Норри.
Интересно, что Эмбер в предыдущих сезонах лишь однажды смог пройти в Монпелье первый раунд.
Ван де Зандшульп
Ботик в новом сезоне пока ни разу не проигрывал в первом круге.
В начале января нидерландец прошел раунд на турнире в Гонконге — после победы над Яном-Леннардом Штруффом уступил Александру Бублику.
На Открытом чемпионате Австралии ван де Зандшульп выступил гораздо лучше, чем ожидалось.
В Мельбурне Ботик дошел до третьего раунда. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он победил американца Брэндона Накашиму и китайца Цзюньчэна Шана.
При этом матч против Джоковича, несмотря на поражение, он тоже провел весьма достойно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.36, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 3.12.
Прогноз: на самом деле Эмбера сложно назвать явным фаворитом, несмотря на то, что ранее он, как правило, успешно играл против Ботика. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.