Эмбер снова проиграет на старте турнира в Монпелье

прогноз на матч турнира в Монпелье, ставка за 1.92

Француз Юго Эмбер сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира ATP 250 в Монпелье (Франция). Матч пройдет 3 февраля, начало — в 18:00 мск.

Эмбер

У Юго получился весьма интересный старт сезона.

В середине прошлого месяца французский теннисист остановился в шаге от победы на турнире в Аделаиде.

В решающем матче Эмбер проиграл чеху Томашу Махачу — 4:6, 7:6, 2:6.

В остальных раундах его соперниками были Теренс Атман, Таллон Грикспор, Александр Шевченко и Алехандро Давидович-Фокина.

На Открытом чемпионате Австралии Эмберу не повезло — уже в первом круге его соперником стал Бен Шелтон. Француз проиграл американцу в трех сетах — 3:6, 6:7, 6:7.

Прогнозы на теннис

На турнире в Брисбене Эмбер уступил в первом раунде британцу Кэмерону Норри.

Интересно, что Эмбер в предыдущих сезонах лишь однажды смог пройти в Монпелье первый раунд.

Ван де Зандшульп

Ботик в новом сезоне пока ни разу не проигрывал в первом круге.

В начале января нидерландец прошел раунд на турнире в Гонконге — после победы над Яном-Леннардом Штруффом уступил Александру Бублику.

На Открытом чемпионате Австралии ван де Зандшульп выступил гораздо лучше, чем ожидалось.

В Мельбурне Ботик дошел до третьего раунда. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он победил американца Брэндона Накашиму и китайца Цзюньчэна Шана.

При этом матч против Джоковича, несмотря на поражение, он тоже провел весьма достойно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.36, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: на самом деле Эмбера сложно назвать явным фаворитом, несмотря на то, что ранее он, как правило, успешно играл против Ботика. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Эмбер — ван де Зандшульп позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.