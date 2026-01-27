Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Бена Шелтона в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 28 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.

Шелтон

Бен третий раз в карьере и второй год подряд вышел в четвертьфинал австралийского мэйджора.

Лучшим результатом американца в Мельбурне пока остается выход в полуфинал в прошлом году.

В первом круге текущего турнира Шелтон одержал победу над французом Юго Эмбером — 6:3, 7:6, 7:6.

Во втором раунде 23-летний теннисист разгромил австралийца Дейна Суини — 6:3, 6:2, 6:2.

В матче против монегаска Валантена Вашеро ему тоже не потребовались дополнительные партии — 6:4, 6:4, 7:6.

В 1/8 финала Шелтон совершил камбэк в матче против норвежца Каспера Рууда — 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. Интересно, что после первого сета у соперника был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.

Синнер

Янник вышел в четвертьфинал на девятом турнире «Большого шлема» подряд.

В первом круге итальянец встречался с Юго Гастоном. Француз не смог завершить матч, снявшись при счете 6:2, 6:1 в пользу действующего турнира.

Во втором раунде Синнер разгромил австралийца Джеймса Дакворта — 6:1, 6:4, 6:2.

В третьем круге, вопреки всем прогнозам, Синнер отдал сет Элиоту Спиццирри — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Американец прервал серию итальянца из 27 выигранных сетов подряд.

В 1/8 финала действующий чемпион турнира одержал победу над соотечественником Лучано Дардери — 6:1, 6:3, 7:6.

Победная серия Синнера в Мельбурне составляет уже 18 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 7.30, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Янник выиграл восемь из девяти матчей против Бена. Исключением на этом отрезке стала их первая встреча, состоявшаяся осенью 2023-го на харде в Шанхае.

С тех пор Синнер не отдал Шелтону ни одного сета. Но самое интересное, что в восьми предыдущих матчах он ни разу не побеждал американца с разгромным счетом.

Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча — три напряженных сета и победа Синнера.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 31,5 за 1.94.