Музетти и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 06:00 мск.

Музетти

Лоренцо впервые в карьере вышел во вторую неделю австралийского мэйджора.

В первом раунде его соперником был Рафаэль Коллиньон, который не смог завершить матч из-за травмы. Бельгиец снялся при счете 4:6, 7:6, 7:5, 3:2 в пользу итальянца.

Во втором круге Музетти одержал уверенную победу над Лоренцо Сонего — 6:3, 6:3, 6:4.

В третьем раунде у Музетти был тяжелейший матч против чеха Томаша Махача — 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

В начале января Музетти дошел до финала на турнире в Гонконге. Вскоре после этого он дебютировал в топ-5.

Фриц

Тейлор третий раз вышел в 1/8 финала австралийского мэйджора.

Лучшим результатом американца в Мельбурне пока остается выход в четвертьфинал в 2024 году.

В первом круге Фриц одержал победу над французом Валантеном Руайе — 7:6, 5:7, 6:1, 6:3.

Во втором раунде он обыграл чеха Вита Копршиву — 6:1, 6:4, 7:6.

В начале января Фриц проиграл три из четырех матчей на United Cup. Здесь он уступил Себастьяну Баэсу, Стефаносу Циципасу и Хуберту Хуркачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.09, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. В прошлом году их единственная встреча, состоявшаяся на Итоговом турнире, завершилась победой американца со счетом 6:3, 6:4.

Сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. По поводу возможного исхода здесь сложно что-либо сказать.

1.92 Тотал геймов больше 40,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Музетти — Фриц принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.