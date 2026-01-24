прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Ивы Йович в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 25 января, начало — в 05:00 мск.

Путинцева

Юлия впервые в карьере вышла в 1/8 финала австралийского мэйджора.

Успешное выступление всегда эмоциональной теннисистки из Казахстана стало сюрпризом на фоне ее прошлогоднего спада.

Путинцева приехала в Мельбурн в статусе 94-й ракетки мира. Как известно, в конце 2024-го она была в топ-20.

Несмотря на падение в рейтинге, Путинцева по-прежнему остается опасной соперницей.

В первом круге 31-летняя теннисистка одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 3:6, 7:5, 3:6.

В следующем матче Путинцева разгромила француженку Эльзу Жакмо (6:1, 6:2), а в третьем раунде обыграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез (6:3, 6:7, 6:3).

Последний раз Юлия выигрывала больше трех матчей подряд в июне 2024-го, когда она стала чемпионкой травяного турнира в Бирмингеме.

Йович

Ива тем временем впервые в карьере вышла в четвертый раунд на турнире «Большого шлема».

На этой неделе американка подтвердила, что ее прошлогодний прорыв не был случайностью.

В 2025-м главным успехом Ивы стала победа на «пятисотнике» в мексиканской Гвадалахаре.

В первой половине января 18-летняя теннисистка дошла до финала в Хобарте и до полуфинала в Окленде.

На текущем турнире Йович пока не проиграла ни одного сета. В первом круге она обыграла соотечественницу Кэти Волынец (6:2, 6:3), а во втором разгромила австралийку Присциллу Хон (6:1, 6:2).

В третьем раунде Йович одержала победу над восьмой ракеткой мира Жасмин Паолини — 6:2, 7:6. В этом матче она впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 3.74, победу Йович букмекеры предлагают за 1.27.

Прогноз: вероятно, не по годам хладнокровная Ива остановит неспокойную соперницу, которой очень часто мешает излишняя эмоциональность.

Рекомендуемая ставка: победа Йович + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.