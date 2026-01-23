Хачанов третий раз в карьере выйдет в 1/8 Australian Open?

Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Лучано Дардери в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 02:30 мск.

Хачанов

Карен восьмой год подряд вышел в третий круг австралийского мэйджора.

Хачанов — первый игрок после Роджера Федерера, который выходил в третий раунд Australian Open восемь раз подряд. Если что, легендарный швейцарец делал это 21 раз подряд — с 2000-го по 2020 год.

При этом дальше он проходил лишь дважды: в 2023-м Хачанов дошел в Мельбурне до полуфинала, а в 2024-м — до 1/8 финала.

В первом круге текущего турнира у российского теннисиста был тяжелейший матч против Алекса Микельсена.

Хачанов одержал волевую победу над американским теннисистом — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

Зато во втором раунде Карен спокойно обыграл Нишеша Басаваредди — 6:1, 6:4, 6:3.

В новом сезоне Хачанов до сих пор провел лишь три официальных матча. В начале января он проиграл 228-й ракетке мира Майклу Ммо (6:7, 6:7) на турнире в Гонконге.



Дардери

Лучано повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема».

В прошлом году итальянец дошел до третьего круга на Уимблдоне и US Open.

В первом раунде австралийского мэйджора Дардери выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 7:6, 7:5, 7:6.

Во втором круге Дардери остановил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 1:6, 6:4, 6:3.

Дардери занимает 25-е место в рейтинге ATP. Но здесь важно уточнить, что он закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте. В прошлом году Лучано выиграл три турнира на этом покрытии — в Марракеше, Бостаде и Умаге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.22, победу Дардери букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: несмотря на прогресс итальянца, считаем, что Карен одержит победу и третий раз в карьере выйдет в 1/8 финала мельбурнского мэйджора.

2.39 Победа Хачанова в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Хачанов — Дардери принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в трех сетах за 2.39.