прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.00

Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 02:30 мск.

Пегула

Джессика легко прошла предыдущие раунды, до сих пор отдав соперницам лишь пять геймов.

В первом матче американская теннисистка разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.

Во втором круге Пегула не оставила шансов соотечественница Маккартни Кесслер — 6:0, 6:2.

Текущий сезон Джессика начала на турнире в Брисбене. Прежде чем уступить в полуфинале Марте Костюк, американка обыграла Анну Калинскую, Даяну Ястремскую и Людмилу Самсонову.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В прошлом году Пегула выиграла 35 из 47 матчей на харде на открытых кортах.

Пегула трижды доходила в Мельбурне до четвертьфинала — в 2021-м, 2022-м и 2023 году.

Селехметьева

Оксана тем временем впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

Российская теннисистка преподнесла пока что одну из главных сенсаций текущего турнира.

Во втором раунде Селехметьева одержала победу над полуфиналисткой Australian Open-2025 Паулой Бадосой — 6:4, 6:4.

Интересно, что до этого матча она ни разу не обыгрывала соперниц из топ-30.

В первом круге Оксана выиграла у талантливой немки Эллы Зайдель — 6:3, 3:6, 6:0.

Селехметьева занимает 101-е место в текущей версии рейтинга WTA. После мэйджора в Мельбурне она дебютирует в топ-80.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Пегулы не будет проблем в предстоящем матче. На победу Селехметьевой можно поставить за 9.30.

Прогноз: да, скорее всего, Оксана проиграет американке. Однако мы считаем, что она вполне способна избежать поражения с крупным счетом.

2.00 Тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Пегула — Селехметьева принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 18,5 за 2.00.