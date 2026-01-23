Американец Бен Шелтон сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 06:30 мск.
Шелтон
Бен, вопреки ожиданиям, легко преодолел предыдущие раунды.
Опасения были связаны в тем, что уже в первом круге американцу пришлось играть против Юго Эмбера.
Но в итоге Шелтон обыграл француза в трех сетах — 6:3, 7:6, 7:6.
«Мне достался, пожалуй, самый сложный несеяный игрок в сетке. Это хорошо — нужно сразу выкладываться, ощущать важность матча с самого начала.
Иногда думаешь, что первый круг легкий, но надо быть готовым. Я не ожидал, что выиграю в трех сетах, но когда вышел на корт, увидел, как уверенно подаю и двигаюсь. Это придало уверенности», — сказал Бен после победы над Эмбером.
Во втором раунде Шелтон разгромил австралийца Дейна Суини — 6:3, 6:2, 6:2.
В прошлом году Шелтон дошел на австралийском мэйджоре до полуфинала, а в 2023 — до четвертьфинала. В 2024-м он проиграл в третьем круге Адриану Маннарино.
Вашеро
Валантен тем временем впервые в карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема».
Интересно, до сих пор он лишь однажды играл на уровне основной сетки мэйджора. В 2024-м монегаск не смог пройти первый раунд на Ролан Гаррос.
Однако сейчас Вашеро подтверждает, что его прошлогодний прорыв не был случайностью.
В первом круге текущего турнира Вашеро одержал победу над американцем Мартином Даммом — 6:4, 6:4, 6:4.
Во втором раунде Валантен отдал один сет австралийцу Ринки Хиджикате — 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.
В прошлом году Вашеро выиграл «Мастерс» в Шанхае, на который он приехал в статусе 204-й ракетки мира. В текущей версии рейтинга 27-летний теннисист занимает 31-е место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.23, победу Вашеро букмекеры предлагают за 4.15.
Прогноз: на самом деле здесь не так уж всё и очевидно. Вашеро, как и американец, обладает классной подачей и здорово пробивает с задней линии. Скорее всего, Бен и Валантен устроят марафон, в течение которого им понадобится несколько тай-брейков.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 2.15.