Американец Бен Шелтон сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 06:30 мск.

Шелтон

Бен, вопреки ожиданиям, легко преодолел предыдущие раунды.

Опасения были связаны в тем, что уже в первом круге американцу пришлось играть против Юго Эмбера.

Но в итоге Шелтон обыграл француза в трех сетах — 6:3, 7:6, 7:6.

«Мне достался, пожалуй, самый сложный несеяный игрок в сетке. Это хорошо — нужно сразу выкладываться, ощущать важность матча с самого начала.

Иногда думаешь, что первый круг легкий, но надо быть готовым. Я не ожидал, что выиграю в трех сетах, но когда вышел на корт, увидел, как уверенно подаю и двигаюсь. Это придало уверенности», — сказал Бен после победы над Эмбером.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Во втором раунде Шелтон разгромил австралийца Дейна Суини — 6:3, 6:2, 6:2.

В прошлом году Шелтон дошел на австралийском мэйджоре до полуфинала, а в 2023 — до четвертьфинала. В 2024-м он проиграл в третьем круге Адриану Маннарино.

Вашеро

Валантен тем временем впервые в карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема».

Интересно, до сих пор он лишь однажды играл на уровне основной сетки мэйджора. В 2024-м монегаск не смог пройти первый раунд на Ролан Гаррос.

Однако сейчас Вашеро подтверждает, что его прошлогодний прорыв не был случайностью.

В первом круге текущего турнира Вашеро одержал победу над американцем Мартином Даммом — 6:4, 6:4, 6:4.

Во втором раунде Валантен отдал один сет австралийцу Ринки Хиджикате — 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.

В прошлом году Вашеро выиграл «Мастерс» в Шанхае, на который он приехал в статусе 204-й ракетки мира. В текущей версии рейтинга 27-летний теннисист занимает 31-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.23, победу Вашеро букмекеры предлагают за 4.15.

Прогноз: на самом деле здесь не так уж всё и очевидно. Вашеро, как и американец, обладает классной подачей и здорово пробивает с задней линии. Скорее всего, Бен и Валантен устроят марафон, в течение которого им понадобится несколько тай-брейков.

2.15 Тотал геймов больше 40,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Шелтон — Вашеро позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 2.15.