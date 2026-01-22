прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.20

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 11:00 мск.

Свитолина

Элина девятый раз подряд вышла в третий раунд австралийского мэйджора.

На этом отрезке ее лучшим результатом в Мельбурне пока остается выход в четвертьфинал в 2018-м, 2019-м и 2025 году.

Текущий турнир украинская теннисистка начала с двух уверенных побед.

В первом раунде Свитолина обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:1), а во втором — польку Линду Климовичову (7:5, 6:1).

При этом текущая победная серия Элины составляет уже семь матчей.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В начале января Свитолина стала чемпионкой турнира в новозеландском Окленде. Здесь она обыграла Варвару Грачеву, Кэти Бултер, Сонай Картал, Иву Йович и Синьюй Ван.

Шнайдер

Диана тем временем провела уже два изнурительных матча.

В первом раунде россиянка обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Барбору Крейчикову.

Матч, как и ожидалось, получился непростым: россиянка провалила первый сет, но в итоге совершила эффектный камбэк — 2:6, 6:3, 6:3.

Во втором круге Шнайдер одержала волевую победу над австралийкой Талией Гибсон — 3:6, 7:5, 6:3.

Шнайдер повторила свой лучший результат в Мельбурне. В 2025-м она не смогла пройти третий раунд, проиграв Донне Векич.

В первой половине января Диана выиграла один матч в Брисбене, а потом дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.50, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.58.

Прогноз: Элина в последнее время играет чересчур мощно и эмоционально. Скорее всего, Шнайдер не сможет остановить опытную украинку.

2.20 Победа Свитолиной в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Свитолина — Шнайдер принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.20.