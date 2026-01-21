Сможет ли Хачанов пройти второй раунд в Мельбурне?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.20

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Нишеша Басаваредди во втором круге Australian Open. Матч пройдет 22 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск.

Хачанов

Карен продлил в каком-то смысле невероятную серию — он еще ни разу в карьере не проигрывал на старте австралийского мэйджора.

В первом круге текущего турнира у российского теннисиста был тяжелейший матч против Алекса Микельсена.

Хачанов одержал волевую победу над американским теннисистом — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

Заодно Хачанов взял реванш у Микельсена за поражение в третьем круге Australian Open-2025. В том матче он просто без шансов проиграл американцу.

«Матч с таким соперником в первом же круге — максимально тяжелое испытание. Мы почти четыре часа провели на корте — честно говоря, предпочел бы более короткий матч, но что есть, то есть. Это была настоящая битва», — сказал Карен после матча с Микельсеном.

Хачанов впервые в сезоне выиграл официальный матч. В начале января он проиграл 228-й ракетке мира Майклу Ммо (6:7, 6:7) на турнире в Гонконге.

Басаваредди

Нишеш впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».

В прошлом году американский теннисист проиграл на старте Australian Open, Уимблдона и US Open.

На этот раз в первом круге австралийского мэйджора Басаваредди одержал волевую победу над Кристофером О'Коннеллом — 4:6, 7:6, 6:7, 6:2, 6:3.

При этом с учетом квалификации Басаваредди провел в Мельбурне уже четыре матча.

В решающем раунде отбора Нишеш совершил камбэк в матче против британца Джорджа Лоффхагена.

С недавних пор Басаваредди тренируется под руководством Жиля Сервары, который долгое время работал с Даниилом Медведевым.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.37, победу Басаваредди букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: в прошлом году Карену пришлось немного понервничать в матче против Нишеша в первом круге US Open — 6:7, 6:3, 7:5, 6:1. Вполне вероятно, что в предстоящем матче россиянину тоже понадобится как минимум одна дополнительная партия.

2.20 Победа Хачанова + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Хачанов — Басаваредди позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.