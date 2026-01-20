Сможет ли Шнайдер выйти в третий круг Australian Open?

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против австралийки Талии Гибсон во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск.

Гибсон

Талия второй раз в карьере прошла раунд в основной сетке домашнего мэйджора.

В прошлом году австралийская теннисистка обыграла Зейнеп Сонмез, после чего уступила испанке Пауле Бадосе со счетом 1:6, 0:6.

На этот раз Гибсон начала турнир с разгромной победы над россиянкой Анной Блинковой — 6:1, 6:3.

Гибсон выиграла первый матч в новом сезоне. Перед этим она не прошла первый раунд в Брисбене и Хобарте, проиграв Даяне Ястремской и Синьюй Ван соответственно.

Гибсон занимает 119-е место в текущей версии рейтинга WTA. Выше 105-й строчки она пока не поднималась.

Шнайдер

Диана в первом раунде обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Барбору Крейчикову.

Матч, как и ожидалось, получился непростым: россиянка слабо провела первый сет, но в итоге совершила эффектный камбэк — 2:6, 6:3, 6:3.

«У меня есть тренер, который помогает держать себя в руках. Так что я не слишком себя критикую, и он постоянно напоминает, что иногда соперник, особенно кто-то вроде Барборы, может отлично играть и делать много виннерсов.

Так что да, я стараюсь больше сосредоточиться на себе и на том, что мне нужно делать в каждой ситуации, чтобы быть лучше», — сказала Шнайдер после матча с чешской теннисисткой.

В прошлом году Шнайдер прошла второй раунд в Мельбурне, обыграв Айлу Томлянович, после чего уступила Донне Векич.

В первой половине января Диана выиграла один матч в Брисбене, а потом дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гибсон в этом матче можно поставить за 4.75, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: логично предположить, что во втором круге Диане будет не так трудно, как в первом. Вообще не удивимся, если 21-летняя россиянка обыграет австралийку с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-5,5) за 1.97.