Россиянка Мирра Андреева сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.
Саккари
Мария в первом раунде одержала уверенную победу над Леолией Жанжан.
Экс-третья ракетка мира мощно провела матч, отдав француженке лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.
В начале января Саккари провела три классных матча на United Cup. Там она обыграла Наоми Осаку и Эмму Радукану, после чего уступила Коко Гауфф.
При этом Саккари неудачно выступила на «пятисотнике» в Аделаиде, проиграв в первом круге Дарье Касаткиной.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Но в целом есть ощущение, что Мария очень хорошо подготовилась к австралийской серии турниров.
Андреева
У Мирры в первом раунде был нервный матч против Донны Векич.
Российская теннисистка слабо провела первый сет, но при этом в решающем повесила хорватке «баранку» — 4:6, 6:3, 6:0.
«Сегодня я опять все сделала сама — не знаю, зачем команда там сидит и ничего не делает.
Я очень довольна тем, как отыгралась, что не потеряла сосредоточенность, все равно атаковала, все равно старалась быть смелой. Кончита (тренер Мирры — прим.), может, и дала пару советов — но, опять же, я все сама.
Кончита, конечно, хороший тренер, но ей нужно прогрессировать», — шутила 18-летняя теннисистка после матча.
Победная серия Мирры теперь составляет пять матчей. На неделе перед австралийским мэйджором она стала чемпионкой «пятисотника» в Аделаиде.
На этом турнире Андреева не отдала соперницам ни одного сета, в том числе Диане Шнайдер в полуфинале. В остальных раундах Мирра обыграла Мари Боузкову, Майю Джойнт и Викторию Мбоко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 4.85, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: с учетом того, как Саккари провела предыдущие матчи в этом году, рискнем предположить, что она как минимум не позволит россиянке выиграть с разгромным счетом. Мирру ждет непростая игра.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.