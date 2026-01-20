У Андреевой снова будут проблемы?

Россиянка Мирра Андреева сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.

Саккари

Мария в первом раунде одержала уверенную победу над Леолией Жанжан.

Экс-третья ракетка мира мощно провела матч, отдав француженке лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

В начале января Саккари провела три классных матча на United Cup. Там она обыграла Наоми Осаку и Эмму Радукану, после чего уступила Коко Гауфф.

При этом Саккари неудачно выступила на «пятисотнике» в Аделаиде, проиграв в первом круге Дарье Касаткиной.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Но в целом есть ощущение, что Мария очень хорошо подготовилась к австралийской серии турниров.

Андреева

У Мирры в первом раунде был нервный матч против Донны Векич.

Российская теннисистка слабо провела первый сет, но при этом в решающем повесила хорватке «баранку» — 4:6, 6:3, 6:0.

«Сегодня я опять все сделала сама — не знаю, зачем команда там сидит и ничего не делает.

Я очень довольна тем, как отыгралась, что не потеряла сосредоточенность, все равно атаковала, все равно старалась быть смелой. Кончита (тренер Мирры — прим.), может, и дала пару советов — но, опять же, я все сама.

Кончита, конечно, хороший тренер, но ей нужно прогрессировать», — шутила 18-летняя теннисистка после матча.

Победная серия Мирры теперь составляет пять матчей. На неделе перед австралийским мэйджором она стала чемпионкой «пятисотника» в Аделаиде.

На этом турнире Андреева не отдала соперницам ни одного сета, в том числе Диане Шнайдер в полуфинале. В остальных раундах Мирра обыграла Мари Боузкову, Майю Джойнт и Викторию Мбоко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 4.85, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: с учетом того, как Саккари провела предыдущие матчи в этом году, рискнем предположить, что она как минимум не позволит россиянке выиграть с разгромным счетом. Мирру ждет непростая игра.

1.92 Тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Саккари — Андреева принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.