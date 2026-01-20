прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.95

Россиянин Андрей Рублев сыграет против португальца Хайме Фарии во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск.

Фария

Хайме второй год подряд прошел раунд на австралийском мэйджоре.

На этот раз португальский теннисист одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), финалистом молодежного Итогового турнира-2025.

Как и в прошлом году, Фария пробился в основную сетку через квалификацию.

В решающем раунде отбора он обыграла аргентинца Марко Трунгеллити.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В 2025-м Фария не смог пройти второй раунд Australian Open, проиграв Новаку Джоковичу. При этом ему удалось взять сет в матче против серба.

Рублев

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Андрей смог пройти первый круг в Мельбурне.

В 2025-м российский теннисист проиграл на старте турнира талантливому бразильцу Жоао Фонсеке.

Текущий турнир Рублев начал с победы над Маттео Арнальди — 6:4, 6:2, 6:3.

Ранее он проиграл половину из четырех матчей против итальянца, поэтому столь уверенная победа стала сюрпризом.

Возможно, пока рано делать выводы, но есть ощущения, что Рублев хорошо подготовился к турниру, в том числе в психологическом плане.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фарию в этом матче можно поставить за 6.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: Андрей сейчас явно не в том положении, чтобы недооценивать соперников. Рискнем предположить, что ему хватит трех сетов для победы над 151-й ракеткой мира.

1.95 Победа Рублева в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Фария — Рублев принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в трех сетах за 1.95.