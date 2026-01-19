прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.28

Болгарин Григор Димитров сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 08:00 мск.

Димитров

Григор в новом сезоне провел пока лишь два матча.

В начале января болгарский теннисист прошел раунд на турнире в Брисбене — после победы над Пабло Каррено-Бустой проиграл Рафаэлю Коллиньону.

В прошлом году Димитров пропустил вторую половину сезона из-за серьезной травмы грудной мышцы, которую он получил в матче против Янника Синнера на Уимблдоне.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В конце октября Димитров прошел первый раунд на «Мастерсе» в Париже, обыграв Джованни Мпетши-Перрикара, но после этого не смог выйти на матч против Даниила Медведева.

В общем, есть подозрение, что Григор пока далек от своей оптимальной формы.

Махач

Томаша в прошлом году тоже постоянно преследовали травмы, но, в отличие от Димитрова, ему точно удалось как следует подготовиться к австралийскому мэйджору.

Дело в том, что на прошлой неделе Махач выиграл турнир в Аделаиде.

В финале чешский теннисист одержал победу над французом Юго Эмбером (6:4, 6:7, 6:2).

В остальных раундах Махач обыграл Джеймса Дакворта, Кантена Алиса, Хауме Муньяра и Томми Пола.

В прошлом году и 2024-м Томаш дошел в Мельбурне до третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.13, победу Махача букмекеры предлагают за 1.71.

Прогноз: безусловно, Григор надеялся, что в первом раунде у него будет не такой серьезный соперник. Скорее всего, чех воспользуется проблемами соперника, у которого с июля прошлого года почти не было соревновательной практики.

2.28 Победа Махача с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Димитров — Махач принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по сетам (-1,5) за 2.28.