Болгарин Григор Димитров сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 08:00 мск.
Димитров
Григор в новом сезоне провел пока лишь два матча.
В начале января болгарский теннисист прошел раунд на турнире в Брисбене — после победы над Пабло Каррено-Бустой проиграл Рафаэлю Коллиньону.
В прошлом году Димитров пропустил вторую половину сезона из-за серьезной травмы грудной мышцы, которую он получил в матче против Янника Синнера на Уимблдоне.
В конце октября Димитров прошел первый раунд на «Мастерсе» в Париже, обыграв Джованни Мпетши-Перрикара, но после этого не смог выйти на матч против Даниила Медведева.
В общем, есть подозрение, что Григор пока далек от своей оптимальной формы.
Махач
Томаша в прошлом году тоже постоянно преследовали травмы, но, в отличие от Димитрова, ему точно удалось как следует подготовиться к австралийскому мэйджору.
Дело в том, что на прошлой неделе Махач выиграл турнир в Аделаиде.
В финале чешский теннисист одержал победу над французом Юго Эмбером (6:4, 6:7, 6:2).
В остальных раундах Махач обыграл Джеймса Дакворта, Кантена Алиса, Хауме Муньяра и Томми Пола.
В прошлом году и 2024-м Томаш дошел в Мельбурне до третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.13, победу Махача букмекеры предлагают за 1.71.
Прогноз: безусловно, Григор надеялся, что в первом раунде у него будет не такой серьезный соперник. Скорее всего, чех воспользуется проблемами соперника, у которого с июля прошлого года почти не было соревновательной практики.
Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по сетам (-1,5) за 2.28.