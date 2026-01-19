Американец Бен Шелтон сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск.
Шелтон
Бен на этот раз приехал в Мельбурн в статусе игрока топ-10 и прошлогоднего полуфиналиста турнира.
В 2025-м американец провел на австралийском мэйджоре шесть тяжелейших матчей.
В полуфинале Шелтон проиграл в трех сетах действующему чемпиону турнира Яннику Синнеру.
Прогнозы и ставки на Australian Open
В новом сезоне Бен провел пока лишь два матча, в которых, надо признать, совсем не впечатлил.
На турнире в новозеландском Окленде Шелтон после победы над Франсиско Комесаной проиграл Себастьяну Баэсу (5:7, 3:6).
Эмбер
Юго тем временем провел уже шесть официальных матчей.
Начало было так себе: на турнире в Брисбене француз проиграл в первом круге британцу Кэмерону Норри.
Зато в Аделаиде он остановился в шаге от титула. В финале австралийского турнира Эмбер проиграл чеху Томашу Махачу (4:6, 7:6, 2:6).
В остальных раундах Эмбер обыграл Теренса Атмана, Таллона Грикспора, Александра Шевченко и Алехандро Давидовича-Фокину.
После 2022 года Юго пока ни разу не проигрывал в Мельбурне раньше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.57, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: Бен до сих пор ни разу не проигрывал на старте австралийского мэйджора. Однако сейчас есть сомнения в том, что американец способен показать достойный результат. Ну и очевидно, что ему достался чересчур неприятный соперник. Для первого круга это настоящее испытание.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 2.89.