прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.89

Американец Бен Шелтон сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск.

Шелтон

Бен на этот раз приехал в Мельбурн в статусе игрока топ-10 и прошлогоднего полуфиналиста турнира.

В 2025-м американец провел на австралийском мэйджоре шесть тяжелейших матчей.

В полуфинале Шелтон проиграл в трех сетах действующему чемпиону турнира Яннику Синнеру.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В новом сезоне Бен провел пока лишь два матча, в которых, надо признать, совсем не впечатлил.

На турнире в новозеландском Окленде Шелтон после победы над Франсиско Комесаной проиграл Себастьяну Баэсу (5:7, 3:6).

Эмбер

Юго тем временем провел уже шесть официальных матчей.

Начало было так себе: на турнире в Брисбене француз проиграл в первом круге британцу Кэмерону Норри.

Зато в Аделаиде он остановился в шаге от титула. В финале австралийского турнира Эмбер проиграл чеху Томашу Махачу (4:6, 7:6, 2:6).

В остальных раундах Эмбер обыграл Теренса Атмана, Таллона Грикспора, Александра Шевченко и Алехандро Давидовича-Фокину.

После 2022 года Юго пока ни разу не проигрывал в Мельбурне раньше третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.57, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: Бен до сих пор ни разу не проигрывал на старте австралийского мэйджора. Однако сейчас есть сомнения в том, что американец способен показать достойный результат. Ну и очевидно, что ему достался чересчур неприятный соперник. Для первого круга это настоящее испытание.

2.89 Тотал сетов больше 4,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч Шелтон — Эмбер позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 2.89.