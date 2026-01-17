Александрова третий год подряд проиграет на старте Australian Open?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Турции Зейнеп Сонмез в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск.

Александрова

Екатерина в этом году приехала в Мельбурн в статусе 11-й ракетки мира.

Более того, совсем недавно она была в первой десятке, но не удержалась там после неудачных выступлений на первых турнирах в этом году.

На «пятисотнике» в Брисбене Александрова после победы над Софией Кенин проиграла Каролине Муховой.

Но настоящим разочарованием стало поражение российской теннисистки от румынки Жаклин Кристиан в первом круге турнира в Аделаиде.

Но в случае с Александровой вообще нет смысла обращать внимание на эти результаты, учитывая ее способность преподносить сенсации.

Сонмез

Зейнеп второй год подряд попала в основную сетку австралийского мэйджора.

В 2025-м турецкая теннисистка проиграла в первом круге австралийке Талие Гибсон.

На этот раз Сонмез пришлось участвовать в квалификации.

В отборе она обыграла 17-летнюю австралийку Лауру Самсон, аргентинку Хулию Риеру и россиянка Анастасию Гасанова.

При этом все три предыдущих матча Сонмез выиграла с разгромным счетом.

В начале января 23-летняя теннисистка проиграла румынке Елене-Габриэле Рузе во втором раунде квалификации в «пятисотника» в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом мачте можно поставить за 1.31, победу Сонмез букмекеры предлагают за 3.44.

Прогноз: в прошлом году Екатерина обыграла Зейнеп в третьем круге Уимблдона — 6:3, 7:6. Несмотря на это, сейчас все равно есть сомнения, что россиянка пройдет во второй раунд, в том числе из-за того, что соперница, судя по квалификации, находится в очень хорошей форме. К слову, в 2024-м и 2025-м Александрова проиграла в первом круге Australian Open.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.