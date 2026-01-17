прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге Australian Open. Матч пройдет 19 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск.

Арнальди

Маттео в новом сезоне провел пока лишь один матч.

На турнире в Брисбене итальянец с трудом обыграл француза Юго Гастона в первом раунде квалификации, после чего должен был встретиться с Ринки Хиджикатой, но не смог выйти на матч из-за травмы.

По всей видимости, это была мера предосторожности. По крайней мере, пока не было информации о том, что Арнальди не сможет сыграть на австралийском мэйджоре.

В прошлом году Арнальди не смог пройти первый круг на Australian Open, проиграв Лоренцо Музетти.

Арнальди начал сезон в статусе 65-й ракетке мира. В прошлом году он выиграл меньше половины матчей на харде на открытых кортах (11 из 25-ти).

Рублев

Андрей третий год подряд начал сезон на турнире в Гонконге.

В 2025-м Рублев неудачно выступил на этом турнире, проиграв уже в первом матче Фабиану Марожану.

На этот раз Рублев остановился в шаге от финала. Это тот случай, когда можно сказать, что он вполне неплохо размялся перед крупным турниром.

В первом матче российский теннисист одержал волевую победу над китайцем Ибином У, а во втором обыграл португальца Нуну Боржеша.

В полуфинале Рублев проиграл пятой ракетке мира Лоренцо Музетти (7:6, 5:7, 4:6).

В прошлом году Рублев уступил бразильцу Жоао Фонсеке на старте Australian Open, но перед этим он в трех из четырех сезонов доходил в Мельбурне до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.62, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Андрей выиграл только половину из четырех матчей против Маттео. Самым болезненным стало поражение от итальянца на Ролан Гаррос-2024.

Кроме того, в прошлом году Рублев проиграл Арнальди на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 4:6, 5:7.

В общем, Арнальди не самый приятный соперник для Рублева, поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.