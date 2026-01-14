У Шнайдер снова будут проблемы в матче против Синяковой?

прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 2.38

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Катерины Синяковой во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 14 января, начало — в 07:30 мск.

Шнайдер

Диана в первом раунде остановила представительницу Канады Лейлу Фернандес.

Матч получился упорным, но при этом россиянке все же хватило двух сетов для победы над финалисткой US Open-2021 — 7:5, 6:3.

«Я понимала, что матч будет тяжелым, и хорошо к нему подготовилась. Главным было держать концентрацию и двигаться от розыгрыша к розыгрышу, ведь я знаю, насколько она сильная соперница», — сказала Шнайдер после победы над Фернандес.

Шнайдер начала новый сезон на недавнем турнире в Брисбене.

На австралийском «пятисотнике» она провела два бодрейших матча.

В первом Диана разгромила Анастасию Потапову (6:3, 6:1), которая теперь представляет Австрию. Встреча с Мэдисон Киз превратилась в настоящий триллер: Шнайдер проиграла чемпионке Australian Open-2025 в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 6:7.

Синякова

Катерина тем временем преподнесла одну из главных сенсаций первого круга.

Чешская теннисистка разгромила Даяну Ястремскую.

Самое удивительное здесь заключается в том, что украинка взяла лишь один гейм — 6:0, 6:1. При этом игра продолжалась лишь 54 минуты.

Кроме того, Синякова попала в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации она проиграла румынке Елене-Габриэле Русе — 3:6, 6:3, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.58, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: год назад у Дианы был нервный матч против Синяковой на старте турнира в Аделаиде — 6:3, 0:6, 6:0. При этом осенью россиянка проиграла чешкой теннисистке на «тысячнике» в Ухане — 4:6, 4:6.

Синякова действительно не самая приятная соперница, но мы все же склоняемся к тому, что у Шнайдер не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 2.38.