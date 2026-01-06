прогноз на матч турнира в Гонконге, ставка за 2.04

Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца У Ибина во втором круге турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 7 января, начало — в 13:00 мск.

Рублев

Андрей третий год подряд начинает сезон в Гонконге.

В 2024-м российский теннисист стал победителем местного турнира, тогда как в 2025-м не смог пройти второй раунд, проиграв Мартону Фучовичу.

Предыдущий сезон получился для Рублева невероятно нервным. Достаточно сказать, что по итогам 2025-го он оказался за пределами топ-15.

В текущей версии рейтинга Рублев занимает 16-е место.

Прогнозы на теннис

Осенью Рублев постоянно акцентировал внимание на том, как сильно он устал от тенниса. Несмотря на это, в декабре он, как обычно, старался не пропускать выставочные турниры.

Однако судить о его готовности к первым в сезоне турнирам можно будет только по официальным матчам.

У Ибин

Китайский теннисист попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Ибин приехал в Гонконг в статусе 179-й ракетки мира.

Однако на рейтинг в данном случае лучше не обращать внимание, что подтвердил в том числе первый матч Ибина на текущем турнире.

Китаец спокойно обыграл Фабиана Марожана — 6:4, 6:2.

Из-за травмы Ибин почти не играл в 2024 году и пропустил большую часть прошлого сезона.

При этом в 2025-м 26-летний Ибин прошел два раунда на «пятисотнике» в Вашингтоне (обыграл Гаэля Монфиса и Алексея Попырина) и добрался до полуфинала в Ханчжоу. На домашнем турнире он выиграл у Даниила Медведева и Себастьяна Корды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Ибина букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: летом 2023-го Андрею понадобился дополнительный сет в матче против Ибина на травяном турнире в Галле — 6:4, 6:7, 6:2. Рискнем предположить, что в предстоящей игре у российского теннисиста тоже будут проблемы.

2.04 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Рублев — У Ибин позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.