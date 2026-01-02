прогноз на матч United Cup, ставка за 1.96

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Артура Риндеркнеша в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 3 января, начало — в 06:30 мск.

Риндеркнеш

Предыдущий сезон стал лучшим в карьере Артура, который на этот раз приехал в Австралию в статусе игрока топ-30.

Здесь при этом важно уточнить, что в первой половине прошлого года француз даже задумывался о завершении карьере, настолько всё было плохо в тот момент.

Ключевым для Риндеркнеша стало решение взять в свою команду бывшую 10-ю ракетку мира Люку Пуя, под руководством которого он в кротчайшие сроки добился внушительного прогресса.

Главным достижением 30-летнего теннисиста стал выход в финал «Мастерса» в Шанхае, который подарил, пожалуй, самый эпичный сценарий минувшего сезона.

В решающем матче Риндеркнеш проиграл двоюродному брату Валантену Вашеро, занимавшему перед началом турнира 204-е место в рейтинге ATP.

Вавринка

Стэн тем временем в последний раз приехал в Австралию в качестве действующего игрока.

В конце декабря швейцарец сообщил, что предстоящий сезон станет заключительным в его карьере.

Вавринка занимает 157-е место в текущей версии рейтинга. Одна из главных его целей заключается в том, чтобы завершить год в топ-100.

В этом контексте стоит отметить, что в прошлом сезоне 40-летний Вавринка выиграл лишь четыре матча на уровне основного тура.

При этом у Стэна было несколько неплохих результатов на «челленджерах». В Экс-ан-Провансе и Ренне экс-третья ракетка мира дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.36, победу Вавринки букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: несмотря на все наши симпатии, считаем, что Вавринка не сможет обыграть француза, который наконец-то почувствовал уверенность в своих силах. Разницу в возрасте тоже не стоит игнорировать. 40-летнему швейцарцу часто не хватает энергии на весь матч.

Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша в двух сетах за 1.96.