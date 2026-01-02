Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 3 января, начало — в 12:00 мск.
Фриц
Тейлор начинает новый сезон в статусе шестой ракетки мира.
Американцу все-таки не удалось закрепиться в топ-5, но 2025 год, как и 2024-й, получился для него вполне успешным.
В прошлом сезоне Фриц выиграл два турнира ATP 250 (в Штутгарте и Истборне), дошел до полуфинала на Уимблдоне и до четвертьфинала на US Open, а также остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Токио.
Правда, осенний отрезок Фриц провел не лучшим образом, в том числе Итоговый турнир, на котором он на этот рах не смог выйти из группы.
Но также стоит обратить внимание, что в прошлом году Тейлор выиграл четыре из пяти одиночных матчей на United Cup.
Баэс
Себастьян тем временем уже успел провести один матч на United Cup.
Вопреки ожиданиям, в пятницу аргентинский теннисист уверенно обыграл Хауме Муньяра.
Баэсу хватило двух сетов для победы над испанцем — 6:4, 6:4.
Этот результат действительно стал сюрпризом, учитывая прошлогодние неудачи латиноамериканца, в том числе на его любимом грунте.
В предыдущем сезоне, после апрельского турнира в Бухаресте, на котором он дошел до полуфинала, Баэс выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура.
При этом в 2025-м Баэс выиграл лишь три из 15-ти матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Фриц спокойно обыграет Баэса. На победу аргентинца можно поставить за 11.00.
Прогноз: дело в том, что Тейлор ранее ни разу не проигрывал Баэсу. На данный момент он ведет 5-0 в противостоянии с южноамериканским грунтовиком. При этом в предыдущих матчах против американца Себастьян не взял ни одного сета, проиграв с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-6,0) за 2.04.