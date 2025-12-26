Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро на выставочном турнире в Шеньчжне (Китай). Матч пройдет 27 декабря, начало — в 12:00 мск.
Вашеро
Валентен стал главным открытием минувшего сезона. Еще в начале осени монегаск не входил даже в топ-200, но прямо сейчас он занимает 31-е место в рейтинге ATP.
Жизнь и карьера Вашеро резко изменились после сенсационной победы на «Мастерсе» в Шанхае.
На китайском «тысячнике» Вашеро сначала прошел квалификацию, а потом обыграл в основной сетке Ласло Джере, Александра Бублика, Томаша Махача, Таллона Грикспора, Хольгера Руне, Новака Джоковича и своего двоюродного брата Арура Риндеркнеша.
Вскоре после этого Вашеро не прошел первый круг на «пятисотнике» в Базеле и добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.
В столице Франции Валантен снова выиграл у Риндеркнеша и одержал победы над Иржи Легечкой и Кэмероном Норри.
Рублев
Минувший сезон получился для Андрея максимально неудачным.
Россиянин не удержался в топ-10, завершив год в статусе 16-й ракетки мира.
Кроме того, Рублев впервые с 2018 года выиграл менее 40 матчей за сезон.
В 2025-м Рублев одержал 39 побед и 26 раз проиграл. Лучшим результатом российского теннисиста в завершившемся сезоне стала победа на «пятисотнике» в Дохе.
Осенью Рублев неоднократно заявлял, что устал от тенниса и нуждается в отдыхе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 3.04, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: в отличие от Вашеро, который с нетерпением ждет каждого матча, Рублев уже давно находится явно не в лучшем психологическом состоянии. Учитывая внушительный прогресс соперника, россиянина сложно назвать фаворитом матча.
Рекомендуемая ставка: победа Вашеро за 3.04.