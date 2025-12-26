прогноз на выставочный турнир в Макао, ставка за 2.07

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против китайца Цзюньчэна Шана на выставочном турнире в Макао. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 09:30 мск.

Шан

Цзюньчэн в минувшем сезоне провел всего лишь 14 матчей и свалился в третью сотню рейтинга.

Китайскому теннисисту пришлось пропустить больше шести месяцев из-за травмы ноги, которая начала беспокоить его еще в прошлом году.

Шан вернулся в тур в конце июля на «Мастерсе» в Торонто. С тех пор он выиграл лишь три матча.

Главным разочарованием для Шана стало неудачное выступление на домашнем турнире в Чэнду, на котором ему надо было защищать титул и 250 очков.

Прогнозы на теннис

Шан завершил сезон в начале октября на «Мастерсе» в Шанхае. На домашнем «тысячнике» 20-летний теннисист прошел два раунда, обыграв Александра Ковачевича и Карена Хачанова.

Давидович-Фокина

Алехандро завершил минувший сезоне в статусе 14-й ракетки мира.

Несмотря на внушительный прорыв в рейтинге, в этом году испанец не выиграл ни одного турнира.

При этом Давидович-Фокина остановился в шаге от титула в Делрей-Бич, Акапулько, Вашингтоне и Базеле. На этих турнирах он проиграл в финале Миомиру Кецмановичу, Томашу Махачу, Алексу Де Минору и Жоао Фонсеке соответственно.

Еще одним серьезным достижением Давидовича-Фокины в 2025-м стал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

В уходящем году Алехандро провел в общей сложности 70 матчей — 44 победы и 26 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 2.29, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.62.

Прогноз: Давидович-Фокина ведет 3-0 в противостоянии с Шаном. При этом в предыдущих матчах испанец не отдал китайцу ни одного сета. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

2.07 Тотал геймов больше 21,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Шан — Давидович-Фокина принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 2.07.