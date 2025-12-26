Коболли совершит камбэк в матче против Чжана?

прогноз на выставочный турнир в Шеньчжэне, ставка за 1.92

Итальянец Флавио Коболли сыграет против китайца Чжичжэня Чжана на выставочном турнире в Шеньчжне (Китай). Матч пройдет 27 декабря, начало — в 05:00 мск.

Коболли

Флавио в минувшем сезоне дебютировал в топ-20. Правда, удержаться там ему пока не удалось.

Новый сезон итальянец начнет в статусе 22-й ракетки мира.

В этом году Коболли выиграл два грунтовых турнира — в Бухаресте и Гамбурге.

Но все-таки его главным достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона, по итогам которого он и поднялся в двадцатку лучших.

Осенью Коболли помог сборной Италии защитить титул на Кубке Дэвиса. Интересно, что он выиграл все свои матчи на этом турнире, в том числе решающий против Хауме Муньяра.

Чжан

Чжичжэнь тем временем почти не играл в минувшем сезоне.

В 2025-м китайский теннисист провел лишь 17 матчей.

На этом отрезке Чжан одержал лишь пять побед.

Чжан пропустил из-за травмы все весенние и летние турниры, вернувшись в тур только в середине сентября.

Осенью Чжичжэнь выиграл один матч в Ханчжоу и не прошел первый круг в Пекине и Шанхае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.37, победу Чжана букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: в межсезонье Флавио тренировался вместе с Карлосом Алькарасом. Судя по всему, на этот раз итальянец не хочет повторения ошибок, которые он допустил в начале прошлого сезона. После совместной подготовки с первой ракеткой мира у Коболли не должно быть проблем с мотивацией даже на выставочном турнире.

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 1.92.