Итальянец Флавио Коболли сыграет против китайца Чжичжэня Чжана на выставочном турнире в Шеньчжне (Китай). Матч пройдет 27 декабря, начало — в 05:00 мск.
Коболли
Флавио в минувшем сезоне дебютировал в топ-20. Правда, удержаться там ему пока не удалось.
Новый сезон итальянец начнет в статусе 22-й ракетки мира.
В этом году Коболли выиграл два грунтовых турнира — в Бухаресте и Гамбурге.
Но все-таки его главным достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона, по итогам которого он и поднялся в двадцатку лучших.
Осенью Коболли помог сборной Италии защитить титул на Кубке Дэвиса. Интересно, что он выиграл все свои матчи на этом турнире, в том числе решающий против Хауме Муньяра.
Чжан
Чжичжэнь тем временем почти не играл в минувшем сезоне.
В 2025-м китайский теннисист провел лишь 17 матчей.
На этом отрезке Чжан одержал лишь пять побед.
Чжан пропустил из-за травмы все весенние и летние турниры, вернувшись в тур только в середине сентября.
Осенью Чжичжэнь выиграл один матч в Ханчжоу и не прошел первый круг в Пекине и Шанхае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.37, победу Чжана букмекеры предлагают за 3.08.
Прогноз: в межсезонье Флавио тренировался вместе с Карлосом Алькарасом. Судя по всему, на этот раз итальянец не хочет повторения ошибок, которые он допустил в начале прошлого сезона. После совместной подготовки с первой ракеткой мира у Коболли не должно быть проблем с мотивацией даже на выставочном турнире.
Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 1.92.