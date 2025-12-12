Букша обыграет Калинину и дебютирует в топ-50?

прогноз на матч турнира в Лиможе, ставка за 1.97

Украинка Ангелина Калинина сыграет против испанки Кристины Букши в полуфинале турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 17:30 мск.

Букша

Кристина могла бы сейчас спокойно готовиться к следующему сезону, но вместо этого она решила воспользоваться шансом завершить год в топ-50.

Эту неделю испанка начала в статусе 54-й ракетки мира. В «живом» рейтинга, после выхода в полуфинал текущего турнира, она уже 51-я.

Букша чересчур легко преодолела предыдущие раунды.

В первом круге Букша разгромила сербку Теодору Костович (6:4, 6:0), а во втором выиграла у француженки Тифани Леметр — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Кристиан отдала один гейм хорватке Антонии Ружич — 6:1, 6:0.

Лучшим результатом Букши в 2025-м пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Гонконге.

Калинина

Ангелина на этой неделе вернулась на корт после большого перерыва.

Украинская теннисистка пропустила из-за травмы почти полгода.

Судя по недавним матчам в Лиможе, Калинина находится в хорошей форме.

В первом круге бывшая 25-я ракетка мира разгромила представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн — 6:2, 6:2.

Вр втором раунде ее соперницей была представительница Великобритании Сонай Картал — 7:6, 1:6, 6:1.

В четвертьфинале Калинина остановила американку Алисию Паркс — 7:5, 1:6, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Букшу в этом матче можно поставить за 1.33, победу Калининой букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: несмотря на то, что Букша мощно провела предыдущие матчи в Лиможе, в предстоящем у нее, скорее всего, будут проблемы. Упертая украинка просто так не отдаст путевку в финал.

1.97 Тотал геймов больше 21,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Букша — Калинина принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.97.