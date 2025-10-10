Гауфф тоже не справится с 37-летней Зигемунд?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.92

Американка Кори Гауфф сыграет против немки Лауры Зигемунд в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 10:00 мск.

Зигемунд

Лаура впервые в сезоне вышла в четвертьфинал «тысячника».

Главным событием на этой неделе стала ее победа над Миррой Андреевой во втором круге.

Немка совершила эффектный камбэк в матче против 18-летней россиянки — 6:7, 6:3, 6:3.

В первом раунде немка встречалась с Даяной Ястремской, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Украинка снялась в третьем сете при счете 4:1 в пользу соперницы.

В 1/8 финала 37-летняя Зигемунд одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:4, 7:6.

Лучшим результатом Лауры в этом году пока остается выход в четвертьфинал Уимблдона.

Гауфф

Кори тем временем пока не отдала ни одного сета.

При этом американка попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь два матча.

В первом Гауфф разгромила японку Моюку Утидзтму — 6:1, 6:0.

В 1/8 финала ее соперницей была китаянка Шуай Чжан — 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Гауфф дошла до полуфинала на «тысячнике» в Пекине. В 1/2-й она проиграла Аманде Анисимовой с счетом 1:6, 2:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зигемунд в этом матче можно поставить за 5.50, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: в принципе, в последнее время уже ничего не удивляет, однако мы считаем, что Кори, в отличие от Мирры, не позволит немке преподнести еще одну сенсацию.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.