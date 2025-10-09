прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 2.02

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Джессики Пегулы в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 06:00 мск.

Александрова

Екатерина второй раз подряд вышла в 1/8 финала на «тысячнике» в Ухане.

Для повторения прошлогоднего результата россиянке надо сделать еще один шаг. В 2024-м она проиграла в четвертьфинале китаянке Синьюй Ван.

Текущий турнир Екатерина начала с уверенной победы над Викторией Мбоко. Вопреки ожиданиям, она спокойно обыграла чемпионку «тысячника» в Монреале в двух сетах — 6:3, 6:2.

В следующем матче Александрова остановила американку Энн Ли — 7:6, 6:2.

Екатерина выиграла 11 из 15-ти последних матчей.

В августе Александрова дошла до финала в Монтеррее и выиграла три матча на US Open, а в сентябре остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Сеуле (в решающем матче проиграла польке Иге Свентек со счетом 6:1, 6:7, 5:7).

Пегула

Джессика попала в число первых восьми сеяных, поэтому ей для выхода в третий раунд надо было выиграть лишь один матч.

Стартовый матч получился для Пегулы максимально сложным — шестая ракетка мира была близка к поражению от Хэйли Баптист.

Пегула вырвала победу на решающем тай-брейке — 6:4, 4:6, 7:6.

На прошлой неделе американка добралась до полуфинала на «тысячнике» в Пекине. Прежде чем уступить Линде Носковой (3:6, 6:1, 6:7), она обыграла Айлу Томлянович, Эмму Радукану, Марту Костюк и Эмму Наварро.

В августе Пегула слабо провела турниры в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, но зато потом дошла до полуфинала на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: начнем сразу с самого интересного — Екатерина выиграла три из четырех предыдущих матчей против Джессики. При этом три из этих четырех встреч состоялась в этом году.

Несмотря на то, что это действительно максимально сложный матч, считаем, что Александрова способна снова тормознуть соперницу из топ-10.

К слову, Александрова после победы над Ли поднялась в «живом» рейтинге на десятую строчку.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 2.02.