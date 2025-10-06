Шнайдер и Синякова снова устроят качели?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 2.32

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Катерины Синяковой в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:30 мск.

Синякова

Катерина пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе чешская теннисистка выиграла у американки Кэти Макналли и китаянки Яфань Ван.

На «тысячнике» в Пекине Синякова не прошла первый круг, проиграв россиянке Анастасии Потаповой.

Зато перед этим Синякова дошла до полуфинала на «тысячнике» в Сеуле, благодаря чему поднялась в рейтинге на 62-ю строчку.

Также стоит обратить внимание, что в начале августа Катерина выиграла турнир WTA 125 в Варшаве.

В этом году у нее весьма солидный баланс на харде — 24 победы и 12 поражений.

Шнайдер

Диана тем временем по-прежнему находится в топ-20.

«Тысячник» в Ухане она начинает в статусе 19-й ракетки мира.

В конце августа Шнайдер выиграла «пятисотник» в мексиканском Монтеррее. Но здесь важно уточнить, что это пока что ее единственный успех во второй половине сезона.

В конце сентября Шнайдер проиграла австралийке Майе Джойнт на старте турнира в Пекине.

На «пятисотнике» в Сеуле Диана уступила во втором раунде нидерландке Сюзан Ламенс.

Еще одним разочарованием стало поражение Шнайдер от 37-летней немки Лауры Зигемунд в первом круге US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: обе теннисистки не могут похвастаться стабильностью, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов.

Интересно, что в начале года Шнайдер обыграла Катерину в Аделаиде со счетом 6:3, 0:6, 6:0. Такие же качели могут быть и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.