Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Катерины Синяковой в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:30 мск.
Синякова
Катерина пробилась в основную сетку через квалификацию.
В отборе чешская теннисистка выиграла у американки Кэти Макналли и китаянки Яфань Ван.
На «тысячнике» в Пекине Синякова не прошла первый круг, проиграв россиянке Анастасии Потаповой.
Зато перед этим Синякова дошла до полуфинала на «тысячнике» в Сеуле, благодаря чему поднялась в рейтинге на 62-ю строчку.
Также стоит обратить внимание, что в начале августа Катерина выиграла турнир WTA 125 в Варшаве.
В этом году у нее весьма солидный баланс на харде — 24 победы и 12 поражений.
Шнайдер
Диана тем временем по-прежнему находится в топ-20.
«Тысячник» в Ухане она начинает в статусе 19-й ракетки мира.
В конце августа Шнайдер выиграла «пятисотник» в мексиканском Монтеррее. Но здесь важно уточнить, что это пока что ее единственный успех во второй половине сезона.
В конце сентября Шнайдер проиграла австралийке Майе Джойнт на старте турнира в Пекине.
На «пятисотнике» в Сеуле Диана уступила во втором раунде нидерландке Сюзан Ламенс.
Еще одним разочарованием стало поражение Шнайдер от 37-летней немки Лауры Зигемунд в первом круге US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: обе теннисистки не могут похвастаться стабильностью, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов.
Интересно, что в начале года Шнайдер обыграла Катерину в Аделаиде со счетом 6:3, 0:6, 6:0. Такие же качели могут быть и в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.