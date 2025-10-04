Легечка удивит в матче против Алиса?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.01

Чех Иржи Легечка сыграет против француза Кантена Алиса во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 07:30 мск.

Алис

Кантен в первом раунде одержал уверенную победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:3, 6:2.

Француз наконец-то прервал ужасную серию поражений на уровне основной сетки ATP.

Перед этим Алис не выиграл ни одного матча сразу на восьми турнирах.

При этом на недавнем «пятисотнике» в Пекине он не смог пройти квалификацию.

У Алиса пока отрицательный баланс в этом сезоне — 19 побед и 25 поражений.

Кантен по-прежнему находится в топ-100 во многом благодаря сенсационному выходу в полуфинал «пятисотника» в Дубае.

Легечка

Иржи попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Чешский теннисист пропустил недавние турниры в Пекине и Токио. После US Open он провел пока лишь два матча.

В середине сентября Легечка обыграл американцев Фрэнсиса Тиафо и Тейлора Фрица в рамках Кубка Дэвиса.

Перед этим Легечка дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США.

По итогам мэйджора в Нью-Йорке, на котором его остановил Карлос Алькарас, Иржи наконец-то дебютировал в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 4.40, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: наверное, это один из немногих случаев, когда в победе фаворита нет ни малейших сомнений. Вполне вероятно, что чех обыграет француза с разгромным счетом.

2.01 Победа Легечки с форой по геймам (-4,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Алис — Легечка позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-4,0) за 2.01.