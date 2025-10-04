прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.88

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 09:00 мск.

Комесана

Франсиско в первом раунде одержал победу над французом Юго Бланше — 6:4, 6:2.

В прошлом месяце аргентинец провел лишь один матч — проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу в рамках Кубка Дэвиса.

Для Комесаны, который предпочитает играть на грунте, это не самая интересная часть сезона, однако тут важно понимать, что он порой удивляет и на остальных покрытиях.

Например, в середине августа латиноамериканец дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Цинциннати.

Кроме того, на US Open Комесана в первом раунде выиграл у американца Алекса Микельсена.

Музетти

Лоренцо в начале недели не смог завершить матч против Лернера Тьена в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине.

Итальянец снялся в третьем сете при счете 3:0 в пользу американца.

Логично предположить, что Музетти приехал в Шанхай не в оптимальном состоянии.

Перед недавним турниром в Пекине Музетти дошел до финала в Чэнду. Вопреки ожиданиям, он проиграл в решающем матче чилийцу Алехандро Табило.

В прошлом году и в 2023-м Лоренцо не смог пройти второй круг в Шанхае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 3.30, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: упертый аргентинец может воспользоваться проблемами соперника. Здесь точно лучше не ставить на победу фаворита.

1.88 Комесана возьмет хотя бы один сет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Комесана — Музетти принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: Комесана возьмет хотя бы один сет за 1.88.