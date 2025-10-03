Рууд совершит камбэк в матче против Бергса?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.12

Норвежец Каспер Рууд сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 12:00 мск.

Бергс

Зизу в первом раунде преподнес мини-сенсацию, обыграв Себастьяна Корды.

При этом бельгийцу хватило двух сетов для победы над американским теннисистом — 6:4, 7:5.

На прошлой неделе Бергс прошел один раунд на «пятисотнике» в Токио — после победы над Алехандро Табило проиграл Карлосу Алькарасу.

Также стоит обратить внимание, что после травяного турнира в Хертогенбосе, на котором он уступил в финале Габриэлу Диалло, Бергс пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Зато в начале года Бергс дошел до финала в Окленде и до полуфинала в Марселе. Это на данный момент его лучшие результаты в текущем сезоне.

Рууд

Каспер попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Ранее на этой неделе норвежский теннисист дошел до полуфинала в Токио.

На «пятисотнике» в столице Японии Рууд выиграл у Синтаро Мотидзуки, Маттео Берреттини и Александра Вукича, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Несмотря на поражение, Рууд очень достойно провел матч против первой ракетки мира.

Каспер выиграл три матча подряд впервые после майского «Мастерса» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.15, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: Зизу точно способен создать интригу. Как и норвежец, он тоже показал хороший теннис в недавних матчах, в том числе против Алькараса. Более того, поражение Рууда здесь точно не станет большим сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.12.