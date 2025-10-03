Француз Юго Эмбер сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 09:00 мск.
Эмбер
Юго в последнее время почти не играл, но при этом по-прежнему находится в топ-30.
После Уимблдона, на котором он уступил в первом круге Гаэлю Монфису, француз до сих пор провел лишь четыре матча.
В начале августа Эмбер проиграл Фрэнсису Тиафо в третьем раунде «Мастерса» в Цинциннати.
На US Open Эмбер не прошел даже первый круг, проиграв австралийцу Адаму Уолтону.
На прошлой неделе Юго уступил Дженсону Бруксби на старте «пятисотника» в Токио.
Томпсон
Джордан в первом круге одержал волевую победу над датчанином Аугустом Хольмгреном — 4:6, 6:3, 6:4.
Австралийский теннисист прервал серию поражений из четырех матчей.
После US Open, на котором он уступил во втором круге Адриану Маннарино, Томпсон проиграл Зизу Бергсу в Кубке Дэвиса и не прошел первый раунд в Чэнду и Токио, где его соперниками были Алехандро Табило и Брэндон Накашима соответственно.
Также стоит обратить внимание, что в этом году Томпсон смог выиграть больше одного матча только на трех турнирах, а его лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в 1/8 финала Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.68, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.19.
Прогноз: в прошлом году Юго сначала проиграл Джордану на харде в Цинциннати, а потом победил австралийца на «Мастерсе» в Париже. С учетом того, как они играют в этом сезоне, наверное, есть смысл взять ставку без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.