прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.32

Француз Юго Эмбер сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 09:00 мск.

Эмбер

Юго в последнее время почти не играл, но при этом по-прежнему находится в топ-30.

После Уимблдона, на котором он уступил в первом круге Гаэлю Монфису, француз до сих пор провел лишь четыре матча.

В начале августа Эмбер проиграл Фрэнсису Тиафо в третьем раунде «Мастерса» в Цинциннати.

На US Open Эмбер не прошел даже первый круг, проиграв австралийцу Адаму Уолтону.

На прошлой неделе Юго уступил Дженсону Бруксби на старте «пятисотника» в Токио.

Томпсон

Джордан в первом круге одержал волевую победу над датчанином Аугустом Хольмгреном — 4:6, 6:3, 6:4.

Австралийский теннисист прервал серию поражений из четырех матчей.

После US Open, на котором он уступил во втором круге Адриану Маннарино, Томпсон проиграл Зизу Бергсу в Кубке Дэвиса и не прошел первый раунд в Чэнду и Токио, где его соперниками были Алехандро Табило и Брэндон Накашима соответственно.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Томпсон смог выиграть больше одного матча только на трех турнирах, а его лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в 1/8 финала Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.68, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.19.

Прогноз: в прошлом году Юго сначала проиграл Джордану на харде в Цинциннати, а потом победил австралийца на «Мастерсе» в Париже. С учетом того, как они играют в этом сезоне, наверное, есть смысл взять ставку без учета исхода.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Эмбер — Томпсон принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.