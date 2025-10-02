прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.45

Американка Аманда Анисимова сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 13:00 мск.

Паолини

Жасмин четвертый раз в сезоне дошла до четвертьфинала на уровне WTA 1000.

На текущем турнире итальянка пока не проиграла ни одного сета.

В первом матче она одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой — 6:1, 6:3.

После этого Паолини не заметила чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин — 6:3, 6:0.

В 1/8 финала ее соперницей была чешка Мари Боузкова — 6:2, 7:5.

Тобедная серия Паолини теперь составляет шесть матчей.

Прогнозы на теннис

В сентябре она обыграла Синьюй Ван, Элину Свитолину и Джессику Пегулу в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

В текущем сезоне Паолини выиграла на харде 22 матча из 31.

Анисимова

Аманда начала турнир с уверенной победы над британкой Кэти Бултер — 6:1, 6:3.

В третьем раунде соперницей американки была китаянка Шуай Чжан — 7:6, 6:0.

В 1/8 финала Анисимова одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой — 1:6, 6:2, 6:4.

Анисимова проводит первый турнир после поражения от Арины Соболенко в финале US Open.

По итогам американского мэйджора Аманда дебютировала в топ-5. В Пекин она приехала в статусе четвертой ракетки мира.

В текущем сезона Анисимова выиграла 22 из 30-ти матчей на харде. В начале сезона она стала чемпионкой «тысячника» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 2.45, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: максимально сложный матч, но мы все равно склоняемся к тому, что итальянка переиграет одну из лучших теннисисток текущего сезона. Паолини очень сильно играет на этой неделе.

Рекомендуемая ставка: победа Паолини за 2.45.